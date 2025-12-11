< sekcia Regióny
Nové Zámky: V nemocnici vznikol prvý psychiatrický stacionár v regióne
Modernizované priestory ponúkajú kapacitu pre 20 pacientov, ktorí tam absolvujú intenzívny denný program v rozsahu šesť až osem hodín.
Autor TASR
Nové Zámky 11. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky otvorila nový psychiatrický stacionár pre dospelých. Prvé zariadenie tohto typu v regióne medzi Bratislavou a Rimavskou Sobotou vzniklo kompletnou rekonštrukciou nevyužívanej budovy v areáli nemocnice. Financovali ho z Plánu obnovy a odolnosti SR. Preinvestovali viac ako pol milióna eur. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vo štvrtok počas otvorenia stacionára.
Modernizované priestory ponúkajú kapacitu pre 20 pacientov, ktorí tam absolvujú intenzívny denný program v rozsahu šesť až osem hodín. Prevádzku spustia od januára 2026. V novom stacionári budú mať pacienti k dispozícii okrem psychoterapie aj arteterapiu, muzikoterapiu, psychoedukáciu a psychosociálnu rehabilitáciu aj v exteriérovej liečebnej záhrade.
Psychiatrická stacionárna starostlivosť je integrálna súčasť modernej psychiatrickej starostlivosti, skonštatoval primár psychiatrického oddelenia novozámockej nemocnice Ján Bernát. „Predstavuje prechod medzi ambulantnou a ústavnou liečbou. Po otvorení stacionára sa v Nových Zámkoch budú poskytovať všetky formy psychiatrickej starostlivosti tak, ako to vyžaduje moderná psychiatria 21. storočia,“ povedal Bernát.
Psychiatrický stacionár je zameraný na liečbu a doliečovanie prakticky všetkých duševných porúch. Zariadenie pomôže predchádzať hospitalizáciám a skracovať ich nevyhnutnú dĺžku. Pacienti už nebudú musieť cestovať za pravidelnou psychiatrickou pomocou desiatky kilometrov, čo bolo doteraz jednou z najväčších prekážok v kontinuálnej liečbe duševných porúch, povedal riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.
Tým, že umožňuje pacientovi zostať vo svojom domácom prostredí, sa úspešnosť liečby výrazne zvyšuje a pacient sa vracia do bežného života skôr. Znižuje sa invalidita aj nezamestnanosť spojená s duševnými poruchami a kvalita života pacientov aj ich rodín stúpa.
Podľa ministra aktuálne trpí na Slovensku každé štvrté dieťa alebo mladistvý psychickými ťažkosťami od dlhodobej nepohody, nelátkových, ale aj látkových závislostí až po vážne duševné poruchy.
