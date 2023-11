Novozámčania sa môžu zapojiť do jesennej zbierky pre ľudí v núdzi

Nové Zámky 7. novembra (TASR) - Novozámčania, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi, môžu prispieť do zbierky textilu, obuvi a detských hračiek. Podujatie organizuje mesto v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a zberovou spoločnosťou Ekocharita.



Ako uviedla radnica, verejnosť môže oblečenie hračky, ale i drogériu prinášať do Logistického centra na Letomostí od 9. do 11. novembra. "Zbierame pánske, dámske aj detské oblečenie a obuv, opasky, tašky a kabelky, šnúrky do topánok, ale aj bytový textil rôzne hračky, DVD filmy, PC hry, hudobné CD i hudobné nástroje. Verejnosť môže priniesť aj deky, spacie vaky, pršiplášte, stany, izotermické prikrývky, vlhčené utierky, leukoplasty, dezinfekčné prostriedky, sušené mlieko pre deti, plienky, lekárničky a trvanlivé potraviny," informovali organizátori zbierky.



Prinesené dary následne pretriedia dobrovoľníčky zo Slovenského Červeného kríža. Neskôr si veci určené ľuďom v núdzi a utečencom prevezme Ekocharita. "Tá sa venuje zberu, triedeniu a zhodnoteniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu. Ročne vyzbiera približne 4000 ton materiálu. Počas prvého kola spoločnej zbierky v Nových Zámkoch sa na jar zhromaždila približne jedna tona použiteľných vecí," pripomenula novozámocká radnica.