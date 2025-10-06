Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nové Zámky vybudovali cyklotrasu pozdĺž hlavnej komunikácie v centre

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Zámerom projektu bolo zabezpečenie prepojenia nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy medzi železničnou a autobusovou stanicou a širším centrom mesta.

Autor TASR
Nové Zámky 6. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky vybudovalo novú cyklotrasu. Na realizáciu projektu Cyklistická cestička na trase I/64 v úseku Štefánikova ulica - Bratislavská ulica získala samospráva financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkový rozpočet bol 451.061 eur s DPH, finančnú podporu v plnej výške poskytlo mestu Ministerstvo dopravy SR, informovala radnica.

Hlavným cieľom projektu bolo v nadväznosti na predchádzajúce etapy cyklotrás v meste vybudovať cyklistickú komunikáciu pozdĺž frekventovanej štvorprúdovej komunikácie na ulici SNP, ktorá je hlavným ťahom cez mesto. Cyklotrasa je napojená na cyklotrasu, ktorá spája centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou v meste Nové Zámky.

Zámerom projektu bolo zabezpečenie prepojenia nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy medzi železničnou a autobusovou stanicou a širším centrom mesta. Bezpečný priechod pre chodcov a cyklistov cez frekventovanú štvorprúdovú komunikáciu SNP zabezpečuje svetelná signalizácia osadená v predchádzajúcej etape budovania cyklotrás v meste.
