< sekcia Regióny
Nové Zámky vybudovali cyklotrasu pozdĺž hlavnej komunikácie v centre
Zámerom projektu bolo zabezpečenie prepojenia nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy medzi železničnou a autobusovou stanicou a širším centrom mesta.
Autor TASR
Nové Zámky 6. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky vybudovalo novú cyklotrasu. Na realizáciu projektu Cyklistická cestička na trase I/64 v úseku Štefánikova ulica - Bratislavská ulica získala samospráva financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkový rozpočet bol 451.061 eur s DPH, finančnú podporu v plnej výške poskytlo mestu Ministerstvo dopravy SR, informovala radnica.
Hlavným cieľom projektu bolo v nadväznosti na predchádzajúce etapy cyklotrás v meste vybudovať cyklistickú komunikáciu pozdĺž frekventovanej štvorprúdovej komunikácie na ulici SNP, ktorá je hlavným ťahom cez mesto. Cyklotrasa je napojená na cyklotrasu, ktorá spája centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou v meste Nové Zámky.
Zámerom projektu bolo zabezpečenie prepojenia nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy medzi železničnou a autobusovou stanicou a širším centrom mesta. Bezpečný priechod pre chodcov a cyklistov cez frekventovanú štvorprúdovú komunikáciu SNP zabezpečuje svetelná signalizácia osadená v predchádzajúcej etape budovania cyklotrás v meste.
Hlavným cieľom projektu bolo v nadväznosti na predchádzajúce etapy cyklotrás v meste vybudovať cyklistickú komunikáciu pozdĺž frekventovanej štvorprúdovej komunikácie na ulici SNP, ktorá je hlavným ťahom cez mesto. Cyklotrasa je napojená na cyklotrasu, ktorá spája centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou v meste Nové Zámky.
Zámerom projektu bolo zabezpečenie prepojenia nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy medzi železničnou a autobusovou stanicou a širším centrom mesta. Bezpečný priechod pre chodcov a cyklistov cez frekventovanú štvorprúdovú komunikáciu SNP zabezpečuje svetelná signalizácia osadená v predchádzajúcej etape budovania cyklotrás v meste.