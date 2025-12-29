< sekcia Regióny
Nové Zámky vytvorili nový ovocný sad v plánovanom parku
Autor TASR
Nové Zámky 29. decembra (TASR) - V Nových Zámkoch vznikol nový ovocný sad. V plánovanom Parku Juraja Meliša bolo vysadených 28 tradičných ovocných stromov, medzi nimi čerešne, hrušky, slivky, mišpule a jarabiny oskorušové. Cieľom projektu bolo oživenie verejného priestoru, podpora mestskej biodiverzity a vytvorenie priestoru pre komunitný život, informovala radnica.
Samospráva realizovala výsadbu v spolupráci s Nadáciou Tipsport, ktorá mestu poskytla finančný príspevok vo výške 1150 eur. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie ovocných stromov, doplnkový materiál potrebný na výsadbu a vyhotovenie informačných tabúľ. O novovytvorený sad sa bude starať príspevková organizácia mesta Novovital, ktorá zabezpečí odbornú údržbu a starostlivosť o stromy.
Vedenie mesta od nového parku očakáva vytvorenie stabilného priestoru pre opeľovače. Zároveň by mal park prispieť k zlepšeniu mikroklímy a zadržaniu dažďovej vody. Postupne by sa mal stať súčasťou komunitného života a slúžiť aj ako priestor pre environmentálne vzdelávanie pre miestne školy či verejnosť.
