Nové Zámky vyzývajú ľudí, aby sa zapojili do jesenného upratovania

Nové Zámky 4. novembra (TASR) – V Nových Zámkoch sa od pondelka začína jesenné upratovanie. Radnica už vyzvala občanov, aby využili možnosť zbaviť sa biologického odpadu.



Ten začali traktory zvážať od pondelkového rána spred rodinných domov. Objemný biologicky rozložiteľný odpad je potrebné vyložiť do ôsmej hodiny nasledujúceho rána. „Jesenné upratovanie trvá podľa rozpisu do 18. novembra. Harmonogram je k dispozícii na webovej stránke mesta,“ informoval o tom magistrát.



Radnica eviduje aj mimoriadne veľký záujem o rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov. „Preto budú rozmiestnené na miestach, kde si to obyvatelia vyžiadali, ešte ďalšie tri dni po skončení sa upratovania. Vyšli sme požiadavkám občanov v ústrety, znamená to však ďalšie výdavky z mestského rozpočtu na odpadové hospodárstvo,“ pripomenula radnica.