Nové Zámky začali s pomocou sokoliarov plašiť havrany dravcami

Nové Zámky 8. apríla (TASR) - Mesto Nové Zámky začalo počas uplynulého týždňa boj s kolóniou havranov, ktoré sa nasťahovali na stromy pod sídliskovými panelákmi. Na ich odplašenie nasadili sokoliari dravce, ktoré dokážu havrany z ich hniezd vyduriť. Keďže je havran čierny chráneným živočíchom, mesto mohlo proti havranom zakročiť až po udelení výnimky od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, informovala radnica.



Obyvatelia sídliska sa na havrany sťažovali už vlani. Vtáky im strpčovali život hlukom a trusom. Obyvatelia ulíc T. G. Masaryka, SNP a Cyrilometódskej sa obávali aj šírenia parazitov a chorôb, ktoré môže trus spôsobiť. Žiadali mesto, aby kolónie havranov odstránilo. Štátna ochrana prírody SR napočítala takmer 150 hniezd.



Mesto na základe podnetov od občanov na jar 2024 podalo na MŽP žiadosť o udelenie výnimky na plašenie, likvidáciu hniezd alebo iné možné opatrenie proti havranom, ktoré hniezdia na stromoch rastúcich v susedstve panelákov. V septembri 2024 samospráva dostala rozhodnutie o povolení výnimky, o ktorú žiadalo.



Občianske združenie Nufia z Košíc však s vydaným rozhodnutím ministerstva nesúhlasilo a podalo voči nemu rozklad. Koncom februára tohto roka dostalo mesto informáciu, že rozkladu občianskeho združenia ministerstvo nemôže vyhovieť. Rozhodnutie týkajúce sa udelenia výnimky v súvislosti s odstránením hniezd a plašením havranov nadobudlo právoplatnosť k dňu 28. marca.



Podľa rozhodnutia MŽP môže samospráva počas predhniezdneho obdobia v mesiacoch marec a apríl havrany plašiť. Mesto môže plašenie havranov robiť atrapami dravcov a veľkých druhov sov, zvukovými nahrávkami alebo pomocou sokoliarov so živými dravcami. Ku škrekom havranov nechce radnica obyvateľom pridávať ešte aj zvukové nahrávky plašičov, preto sa rozhodla využiť pomoc sokoliarov a ich zverencov.



Ak by sa havrany chceli presťahovať ďalej, sokoly ich vedia vyduriť aj z týchto lokalít. Po skončení obdobia hniezdenia havranov až do februára nasledujúceho roka bude môcť mesto hniezda havranov zo stromov odstraňovať.