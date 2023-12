Nové Zámky začne zbierať vianočné stromčeky od 8. januára

Nové Zámky 24. decembra (TASR) - Novozámocká radnica začne so zberom vianočných stromčekov krátko po sviatku Troch kráľov. Ako informovala, pracovníci mesta ich začnú zbierať od 8. januára.



Obyvatelia sídlisk môžu stromčeky po sviatkoch odložiť na niektoré z viac ako 11.000 stojísk kontajnerov. "Odvážať sa budú v termínoch od 8. do 12. januára a od 22. do 26. januára 2024. Zber stromčekov spred rodinných domov sa uskutoční od 15. do 19. januára," uviedol mestský úrad.



Ako pripomenul, z vianočných stromčekov je potrebné dôkladne odstrániť všetky ozdoby a ich súčasti. "Ku kontajnerom ich treba uložiť tak, aby neprekážali premávke a chodcom," doplnila radnica.