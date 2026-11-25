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Nové Zámky: Zastupiteľstvo schválilo na prvom zasadnutí rozpočet
Na to, aby mesto mohlo predložiť vyrovnaný rozpočet na rok 2027, prehodnotili všetky organizačné útvary svoje výdavky, skonštatovala vedúca finančného odboru Miriam Horváthová.
Autor TASR
Nové Zámky 25. novembra (TASR) - Mesto Nové Zámky bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 58.625.617 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový. Krytý bude prebytkom bežného rozpočtu, zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpaním úverových zdrojov. Rozpočet schválili poslanci v stredu na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nové Zámky.
Na to, aby mesto mohlo predložiť vyrovnaný rozpočet na rok 2027, prehodnotili všetky organizačné útvary svoje výdavky, skonštatovala vedúca finančného odboru Miriam Horváthová. „Zahrnuli pritom výdavky vyplývajúce zo zákonných povinností, výdavky vyplývajúce z existujúcich zmluvných vzťahov a tiež ostatné výdavky na vykrytie potrieb obyvateľov mesta, a to do takej výšky, ako to umožňujú príjmy rozpočtu mesta,“ povedala.
V rozpočte sú zahrnuté zvýšené výdavky na odpadové hospodárstvo. Dôvodom je povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorá mestu vzniká od 1. januára 2027. V časti rozvojové programy sú zapracované projekty, ktoré mesto realizuje alebo bude realizovať a pri ich financovaní bude čerpať prostriedky z fondov EÚ, plánu obnovy, Udržateľného mestského rozvoja (UMR), prípadne iných zdrojov. Spolufinancovanie takýchto kapitálových výdavkov plánuje radnica pokryť úverovými zdrojmi.
V schválenom rozpočte sú príjmy bežného rozpočtu vyčíslené na 43.072.513 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu sú 11.223.104 eur, finančné operácie dosiahnu 4.330.000 eur. Návrh rozpočtu zahŕňa čerpanie úveru v maximálnej výške 4.215.000 eur, pričom sa dočerpá aj úver prijatý v roku 2026. Financie budú určené prioritne na spolufinancovanie investičných výdavkov súvisiacich s výzvami najmä v rámci UMR Nové Zámky - Komárno.
Bežné výdavky mesta podľa schváleného rozpočtu predstavujú sumu 41.837.724 eur. Kapitálové výdavky dosiahnu 14.459.700 eur, finančné operácie sú vyčíslené na 2.328.193 eur.
Na to, aby mesto mohlo predložiť vyrovnaný rozpočet na rok 2027, prehodnotili všetky organizačné útvary svoje výdavky, skonštatovala vedúca finančného odboru Miriam Horváthová. „Zahrnuli pritom výdavky vyplývajúce zo zákonných povinností, výdavky vyplývajúce z existujúcich zmluvných vzťahov a tiež ostatné výdavky na vykrytie potrieb obyvateľov mesta, a to do takej výšky, ako to umožňujú príjmy rozpočtu mesta,“ povedala.
V rozpočte sú zahrnuté zvýšené výdavky na odpadové hospodárstvo. Dôvodom je povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorá mestu vzniká od 1. januára 2027. V časti rozvojové programy sú zapracované projekty, ktoré mesto realizuje alebo bude realizovať a pri ich financovaní bude čerpať prostriedky z fondov EÚ, plánu obnovy, Udržateľného mestského rozvoja (UMR), prípadne iných zdrojov. Spolufinancovanie takýchto kapitálových výdavkov plánuje radnica pokryť úverovými zdrojmi.
V schválenom rozpočte sú príjmy bežného rozpočtu vyčíslené na 43.072.513 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu sú 11.223.104 eur, finančné operácie dosiahnu 4.330.000 eur. Návrh rozpočtu zahŕňa čerpanie úveru v maximálnej výške 4.215.000 eur, pričom sa dočerpá aj úver prijatý v roku 2026. Financie budú určené prioritne na spolufinancovanie investičných výdavkov súvisiacich s výzvami najmä v rámci UMR Nové Zámky - Komárno.
Bežné výdavky mesta podľa schváleného rozpočtu predstavujú sumu 41.837.724 eur. Kapitálové výdavky dosiahnu 14.459.700 eur, finančné operácie sú vyčíslené na 2.328.193 eur.