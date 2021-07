Záujem o očkovanie klesol v Nových Zámkoch na 30 percent

Nové Zámky 22. júla (TASR) – Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Nových Zámkoch za posledné týždne výrazne poklesol. Podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch Karola Hajnoviča záujem poklesol na 30 percent oproti predchádzajúcim týždňom.



„Pokiaľ sme ešte pred mesiacom očkovali okolo 600 ľudí denne, teraz ich je len niečo málo okolo 150 denne. Je to podobná situácia, akú vidíme v každom regióne a v každej krajine. Tých prvých 50 percent ide rýchlo, potom je to už ťažšie. Je to aj odrazom toho, akú dobu žijeme, že spochybňujeme vedecké závery,“ skonštatoval Hajnovič.



Zvýšeniu záujmu o očkovanie by podľa riaditeľa pomohla spolupráca so starostami. „Sú bližšie k občanom ako nemocnica. My im ponúkame logistiku, administratívu spojenú s očkovaním, vakcíny a zdravotnícky personál,“ priblížil tému rokovania so zástupcami okolitých samospráv, s ktorými sa stretlo vedenie nemocnice.



Novú stratégiu spočívajúcu v priblížení očkovania k občanom potvrdil aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Kamil Száz. „Vnímame pokles záujmu o očkovanie a vyvíjame aktivity, aby ten záujem stúpol, chceme ísť bližšie k občanovi,“ povedal.



Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky spustila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 dňa 7. januára 2021. V prvom kole zaočkovala prevažne tých zdravotníkov, ktorí pracovali v červených covidových zónach.



„Počas týchto prvých dní sme zaočkovali väčšinu zamestnancov. O očkovanie bol veľký záujem. Do dnešného dňa je v nemocnici zaočkovaných 75,54 percenta zamestnancov, z toho je 86,54 percenta lekárov a 73,25 percenta sestier,“ zhodnotil riaditeľ nemocnice.



Medzi vakcinačné centrá sa novozámocká nemocnica oficiálne zaradila 3. februára. Od rovnakého obdobia sa nemocnica podieľala aj na zabezpečení výjazdových očkovacích služieb pre očkovanie klientov v domovoch sociálnych služieb v okolitých okresoch. Na zabezpečení celého procesu sa podieľalo približne 70 zdravotníckych pracovníkov – lekárov a sestier z nemocnice a lekárov z ambulancií.



Veľkokapacitné očkovacie centrum zriadila nemocnica v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom 22. mája v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch. Doteraz zdravotníci zaočkovali 75 179 ľudí.