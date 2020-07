Záujem prokuratúry o budovu Agrisu v Nových Zámkoch pretrváva

Nové Zámky 24. júla (TASR) – Krajská prokuratúra v Nitre má naďalej záujem odkúpiť budovu Agrisu na Radničnej ulici v Nových Zámkoch, ktorá je majetkom mesta. Mestskí poslanci zámer predaja budovy schválili, znalecký posudok nehnuteľnosť ohodnotil na približne 695.000 eur. V máji tohto roka krajský prokurátor Ivan Mandalov na rokovaní mestského zastupiteľstva potvrdil záujem Krajskej prokuratúry o kúpu budovy Agrisu, zdôraznil však, že ekonomické následky pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvnili aj rozpočet rezortu ministerstva vnútra. Za budovu Agrisu navrhol kúpnu cenu na úrovni 580.000 až 585.000 eur. Poslanci tento návrh neprijali.



Primátor mesta Otokar Klein rokoval s Krajskou prokuratúrou Nitra o kúpnej cene na úrovni znaleckého posudku. Prokuratúra má záujem aj o pozemok pri Agrise, na ktorom by malo vzniknúť parkovisko pre zamestnancov i stránky. Návrh mesta na kúpnu cenu 730.000 eur akceptovala. Samospráva zverejnila oficiálny zámer prevodu nehnuteľnosti.



V objekte by po rekonštrukcii mala sídliť okresná prokuratúra. Tá momentálne pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré patria okresnému súdu. „Krajská prokuratúra Nitra má v kraji päť okresných prokuratúr, tri z nich sídlia v budovách okresných súdov. Problémy sú s priestormi i archiváciou, v Nových Zámkoch je situácia najkritickejšia,“ uviedol Mandalov. Objekt by podľa jeho slov po nevyhnutnej rekonštrukcii vyhovoval potrebám prokuratúry nielen z priestorových dôvodov, ale aj z hľadiska polohy blízko okresného súdu.



Administratívna budova bola odovzdaná do užívania v roku 1971. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, najväčšiu plochu využíva knižnica. Väčšina nájomcov za priestory v budove platí mestu len symbolickú sumu, celkové ročné príjmy samosprávy predstavujú zhruba 8500 eur. Náklady na údržbu a odstraňovanie havarijných stavov predstavujú podľa poslancov zbytočnú záťaž pre mestský rozpočet. Na celkovú opravu samotnej budovy by mesto potrebovalo viac ako 450.000 eur.