Nové Zámky zavádzajú projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu

Nové Zámky 1. augusta (TASR) – Mesto Nové Zámky zavádza od začiatku augusta pilotný projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú obyvatelia 23 panelákových vchodov a rodinných domov z jednej ulice kuchynský odpad triediť a osobitne odovzdávať. Od 1. januára 2021 musia obce a mestá zabezpečiť zber, odvoz, a zhodnotenie kuchynského biologického odpadu. Pilotným projektom chce novozámocká radnica získať relevantné údaje, aby sa mohla rozhodnúť, ktorý z dvoch rôznych spôsobov zberu od januára použije, informovalo vedenie mesta.



Domácnosti z rodinných domov dostali špeciálne vedierka s biologicky rozložiteľnými vreckami, do ktorých budú kuchynský bioodpad zbierať. Pred bytové domy, ktoré sa do projektu zapojili, boli umiestnené uzamykateľné zberové zvony alebo kontajnery, ku ktorým dostane každý zúčastnený vchod kľúč. Odpad od rodinných aj bytových domov bude zberová spoločnosť odvážať raz týždenne. Radnica po dvoch mesiacoch vyhodnotí efekt.



Najlacnejšie by podľa zástupcov mesta bolo rozdať každej domácnosti v meste vrecká na kuchynský bioodpad a spoľahnúť sa, že obyvatelia ho sami budú odovzdávať na zbernom dvore. Mesto by ho potom odvážalo na najbližšiu vhodnú bioplynovú stanicu, ktorá by ho dokázala spracovať. Cena za spracovanie jednej tony bioodpadu je približne 50 eur. Drahším, ale spoľahlivejším spôsobom, je ďalej pokračovať v odvoze odpadu ako počas pilotného projektu.



Podľa odhadov zvýši triedenie kuchynského bioodpadu výdavky miest rádovo o desiatky percent. Zber, odvoz a zhodnocovanie komunálneho odpadu v Nových Zámkoch zabezpečuje spoločnosť Brantner. Tento druh služby však v dlhodobej zmluve zakotvený nie je, samospráva si ju bude obstarávať súťažou a od januára bude musieť na odpadové hospodárstvo vynaložiť podstatne viac peňazí ako doteraz. V roku 2018 vynaložilo mesto Nové Zámky na odpadové hospodárstvo 1,754 milióna eur, vlani to bolo viac ako 1,806 milióna eur.



Sadzby poplatku pre obyvateľov mesta sa naposledy upravovali v roku 2012. Kým v roku 2018 vybralo mesto na poplatkoch od obyvateľov za odpad takmer 1,186 milióna eur, vlani to bolo 1,134 milióna eur. Rozdiel medzi nákladmi a príjmami zaplatila samospráva zo svojho rozpočtu. „Je to v rozpore so zákonom o odpadoch a mesto v tejto súvislosti dostalo oficiálne upozornenie od Najvyššieho kontrolného úradu. Mestský úrad poslancom viackrát predložil návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zastupiteľstvo zatiaľ zvýšenie neschválilo,“ upozornila samospráva.