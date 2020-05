Žiaci v Nových Zámkoch môžu od júna opäť využívať bezplatnú MHD

Nové Zámky/Levice/Štúrovo 29. mája (TASR) – Žiaci v Nových Zámkoch, Leviciach a Štúrove, ktorí sa od začiatku júna opäť vracajú do škôl, budú môcť využívať bezplatné cestovanie na linkách mestskej hromadnej dopravy. „Bezplatné cestovanie žiakov a študentov do škôl zabezpečuje dopravca v spolupráci s mestskými samosprávami od roku 2015,“ uviedla Hana Jahodníková, dopravná riaditeľka Arriva Nové Zámky.



V Nových Zámkoch majú žiaci možnosť využívať cestovanie zadarmo počas dní školského vyučovania v čase od 6.00 do 8.00 h. Vyplnenú žiadosť, ktorú rodičia nájdu na webovej stránke spoločnosti alebo v Zákazníckom centre Arriva Nové Zámky, dajú potvrdiť škole a tá žiadateľovi na počkanie vydá preukaz. Žiaci a študenti sa pri nastúpení do autobusu preukážu vodičovi platným preukazom.



Školopovinné deti v Štúrove môžu využívať bezplatné cestovanie na linkách mestskej hromadnej dopravy počas dní školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 h. Na bezplatné cestovanie autobusmi majú nárok všetci žiaci základných škôl, ktorí majú trvalý či prechodný pobyt v Štúrove. Na vybavenie preukazu je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka a odniesť ju na Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy na Mestskom úrade Štúrovo. Na počkanie im bezplatne vydajú cestovný preukaz platný do 30. júna 2020. Žiak sa ním preukáže pri nastupovaní do autobusu vodičovi. Preukaz je možné vybaviť kedykoľvek v priebehu roka.



Žiaci navštevujúci školské zariadenia v Leviciach majú možnosť využiť bezplatné cestovné nielen na cestu do a zo školy, ale aj počas víkendov či prázdnin. Bezplatné cestovanie je možné s čipovou kartou. Na jej vybavenie je potrebné doniesť školou potvrdenú žiadosť, ktorú nájdu záujemcovia aj na stránke Arriva Nové Zámky a doklad o trvalom pobyte v meste Levice do zákazníckeho centra. Tam im pracovník vydá novú kartu alebo, ak je žiak už držiteľom klasickej čipovej karty, upraví ju na bezplatné cestovanie.



Od 1. júna 2020 pristúpili objednávatelia verejnej dopravy k zmene dopravných režimov. Prímestské linky v Nitrianskom samosprávnom kraji, ako aj mestská hromadná doprava v Nových Zámkoch, Leviciach, Šali a Šahách premáva ako počas školského vyučovania, v Komárne a Štúrove s určitými obmedzeniami.