Žiaci v okrese Nové Zámky sa môžu zapojiť do literárnej súťaže

Nové Zámky 8. septembra (TASR) - Žiaci základných škôl v okrese Nové Zámky sa môžu prihlásiť do druhého ročníka literárnej súťaže s názvom S knihou do neznáma. V spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka ju organizuje občianske združenie (OZ) Knižnica pre všetkých.



Ako uviedli organizátori, v aktuálnom ročníku súťaže budú žiaci riešiť úlohy, vďaka ktorým sa na chvíľu stanú spisovateľmi, dokumentaristami, modelármi a detektívmi. "Zúčastnené triedy si môžu vybrať z viacerých knižných titulov. K vybranej knihe potom vypracujú kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Spoločná úloha má žiakov viesť k spolupráci a trpezlivosti, individuálna literárna úloha sa zameriava na jedinečné chápanie textu a vypracovanie otázok," povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.



Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže prostredníctvom online formulára na webovej stránke knižnice do 30. septembra. "Súťažné práce je potrebné odovzdať do 10. decembra. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž súťažných prác sa budú konať 18. decembra. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis do knižnice pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu a možnosť stráviť deň plný zábavy s knižnicou. Najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice," doplnili organizátori.