Nové Zámky získali dotáciu na systém množstvového zberu odpadu
Autor TASR
Nové Zámky 19. novembra (TASR) - Mesto Nové Zámky získalo dotáciu na modernizáciu odpadového hospodárstva z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zníženie produkcie množstva zmesového komunálneho odpadu, vyprodukovaného obyvateľmi z kolektívnej aj individuálnej bytovej výstavby. Mesto to chce dosiahnuť zavedením systému množstvového zberu ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu, informovala radnica.
Celková výška oprávnených výdavkov projektu je vyčíslená na 1.562.298 eur. Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 1.437.314 eur. Mesto bude projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov sumou 124.984 eur. Realizácia by mala začať vo februári 2026 a trvať by mala dva roky.
V komplexnej bytovej výstavbe mesto plánuje zaviesť množstvový zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom využívania inovatívnej technológie bubnového vhadzovacieho mechanizmu. Vhadzovacie bubny by mali byť vybavené elektronickým zámkom, čo umožní adresné odovzdávanie odpadu oprávneným osobám pomocou čipu.
Súčasťou projektu je aj softvér na evidenciu množstva odpadu podľa poplatníka, elektronická aplikácia pre obyvateľov mesta s údajmi o vyzbieranom druhu a množstve odpadu, prehľad realizovaných zvozov a edukačné materiály na zavedenie množstvového zberu pre obyvateľov.
Radnica očakáva od investície do nového systému množstvového zberu odpadu pozitívny vplyv a priamu motiváciu obyvateľov k znižovaniu množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu a k lepšiemu triedeniu. Po zavedení systému sa predpokladá zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa minimálne o 10 percent.
