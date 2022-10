Nové Zámky znižujú spotrebu verejného osvetlenia i vykurovaciu teplotu

Nové Zámky 17. októbra (TASR) – Mesto Nové Zámky pokračuje v opatreniach na zníženie spotreby energií, ktorých ceny vzrástli oproti minulému roku viac ako sedemnásobne. Ak by radnica neprijala žiadne opatrenia, suma naplánovaná v mestskom rozpočte na celý rok by stačila len do leta, zhodnotila radnica.



Po predchádzajúcej analýze začalo mesto už od 10. kalendárneho týždňa postupne vypínať časti verejného osvetlenia v niektorých lokalitách, najmä dekoratívne osvetlenie pamätníkov, sôch a kostolov. Pouličné osvetlenie mesto vyplo v časti priemyselnej zóny a lokalitách so zníženou frekvenciou výskytu dopravných prostriedkov a chodcov. V spolupráci so spoločnosťou Brantner sa v riadení sústavy verejného osvetlenia vykonali technické úpravy, ktoré znížia spotrebu verejného osvetlenia bez dôsledkov na svetelný komfort obyvateľov. Od apríla do augusta tohto roka priniesli tieto opatrenia úsporu 54.379 kilowatthodín elektrickej energie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje približne 11,5 percenta a ušetrenú sumu okolo 25.000 eur. V týchto opatreniach plánuje radnica pokračovať.



V rámci operatívnych opatrení samospráva efektívnejšie vykuruje verejné budovy, reguluje osvetlenie chodieb. Počas víkendov sú interiéry len temperované. V dome kultúry, športovej hale Milénium a tenisovej hale sa znížila vykurovacia teplota, teplota vody v plaveckom bazéne Relax komplexu sa znížila o jeden stupeň. Prevádzková doba sauny je obmedzená zo siedmich dní na tri (piatok, sobota, nedeľa).



Ďalšie plánované opatrenia si budú vyžadovať finančné investície, napríklad výmenu svietidiel a vypínačov, zateplenie budov vo vlastníctve verejnej správy vrátane škôl. Mesto očakáva vyhlásenie výziev z plánu obnovy, z ktorých bude možné získať prostriedky na realizáciu opatrení s dlhodobou úsporou energií.