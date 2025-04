Nové Zámky zvažujú výstavbu nového hokejbalového ihriska

Nové Zámky 14. apríla (TASR) - Mesto Nové Zámky uvažuje o výstavbe nového hokejbalového ihriska. Mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí rokovali o jeho využití a vhodnom umiestnení.



Ako pripomenula radnica, hokejbal sa v meste vyvíjal od 80. rokov minulého storočia, keď boli mestské tímy účastníkmi novozámockej i slovenskej hokejbalovej ligy. „V súčasnosti sa tvorí a aj existuje nová generácia hokejbalistov, ktorí by radi pokračovali v rozvoji tohto športu v našom meste. Cieľom projektu je vybudovanie nového hokejbalového ihriska a opätovné zviditeľnenie hokejbalu v našom regióne,“ konštatuje sa v analýze využiteľnosti ihriska, ktorú vypracoval mestský úrad.



Zároveň sa v nej konštatuje, že nové športovisko nemusí slúžiť iba na hokejbal, ale aj na ďalšie aktivity. „Bude sa môcť využívať napríklad na inline hokej, florbal, korčuľovanie či rôzne kondičné tréningy. Ihrisko bude k dispozícii pre školy na telesnú výchovu, čím sa zabezpečí rozšírenie možností športového vyžitia pre žiakov a študentov. Zároveň bude otvorené aj pre širokú verejnosť, čím poskytne priestor na organizovanie voľnočasových aktivít, športových turnajov, rodinných podujatí a komunitných akcií,“ zdôraznil mestský úrad.



Ten už v štúdii pripravil aj tri varianty na umiestnenie nového hokejbalového ihriska. To by mohlo vyrásť na Letomostí, v Parku Hliník či na Nábrežnej ulici.