Nové zariadenie na zber odpadov otvorili na Jarmočnej ul. v Košiciach

Košice 20. septembra (TASR) – Nové zariadenie na zber odpadov otvorili mesto Košice a spoločnosť Kosit na Jarmočnej ulici. Určené je primárne podnikateľom z Košíc i okolia, ktorí vedia svoj odpad priviezť vo vlastnej réžii.



Centrum Jarmočná vzniklo rozdelením existujúceho areálu dcérskej spoločnosti Kosit East a nachádza sa v priemyselnom areáli za železničnou zastávkou Košice predmestie. Nová služba vzniká ako reakcia na opakujúce sa dopyty podnikateľov v meste, ktorí k odvozu produkovaného odpadu nepotrebujú využiť prepravu prostredníctvom zberovej spoločnosti. "Systém odovzdávania odpadu v tomto zariadení je porovnateľný so zaužívaným systémom príjmu odpadu v zberných dvoroch. Základným rozdielom je, že o odovzdaní odpadu v Centre Jarmočná dostáva zákazník po úhrade poplatku daňový doklad," informovala spoločnosť Kosit. Úhrada je realizovaná výhradne platobnou kartou. V piatich zberných dvoroch určených obyvateľom mesta Košice je odpad prijímaný bezplatne a bez potvrdenia.







Do centra Jarmočná môžu podľa firmy aj obyvatelia privážať stavebný odpad z bytových prerábok. Po úhrade poplatku tak získajú platný doklad, ktorý je v zmysle legislatívy nutné doložiť k stavebnému povoleniu pred kolaudáciou stavby. Prevádzku riadi poverený pracovník, ktorý s dôrazom na bezpečnosť koordinuje každý krok procesu. Celkovo je v centre umiestnených 15 zberných nádob rôznych objemov.



Niektoré druhy odpadov, ako napríklad papier, elektroodpad, akumulátory či batérie sú prijímané bezodplatne. Poplatok sa týka vybraných druhov odpadov z kategórie "O", ako čistý a zmiešaný stavebný odpad, objemný odpad, zmiešané obaly, absorbenty, izolačné materiály, drevo, sklo, plasty a gumy.



Podľa generálneho riaditeľa Kosit Mariána Christenka miesto, kam by mohli podnikatelia voziť na prívesnom vozíku alebo v dodávke odpad zo svojho podnikania, vzniklo aj na základe požiadaviek klientov. "V súčasnosti pre nich zabezpečujeme prepravu odpadov na zhodnotenie či zneškodnenie výhradne našimi a subdodávateľskými vozidlami. Otvorením Centra Jarmočná tak napĺňame požiadavku cieľovej skupiny a dopĺňame portfólio služieb," uviedol.



Pre zákazníkov je centrum otvorené denne počas pracovných dní v čase od 8.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h. Vjazd je odporúčaný vozidlám do 3,5 tony.



"Vítame otvorenie nového zberného dvora aj vzhľadom na to, že mesto Košice kladie veľký dôraz na recykláciu a ekológiu," povedal primátor mesta Jaroslav Polaček.