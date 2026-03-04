< sekcia Regióny
Nové zariadenie pre ľudí s autizmom v Dobrej Vode je pred dokončením
Pôjde o pobytové zariadenie s kapacitou pre desať prijímateľov.
Autor TASR
Dobrá Voda 4. marca (TASR) - Nové zariadenie pre ľudí s autizmom v priestoroch bývalej školy v prírode v obci Dobrá Voda v okrese Trnava je pred dokončením. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) investoval do zariadenia viac ako 1,2 milióna eur. Po kontrolnom dni o tom v stredu informoval odbor komunikácie Úradu TTSK.
Pôjde o pobytové zariadenie s kapacitou pre desať prijímateľov. Práce aktuálne napredujú v interiéri, otvorenie je naplánované na jar. „Naším cieľom je vytvárať sieť pomoci, ktorá reaguje na všetky etapy života,“ poznamenal predseda TTSK Jozef Viskupič.
Celkové náklady na projekt vrátane dokumentácie, dozoru a vybavenia interiéru dosiahli viac ako 1,2 milióna eur. „Som veľmi rád, že v našej obci pribudne nová sociálna služba s dôležitým poslaním. Pre Dobrú Vodu to znamená nielen zmysluplné využitie priestorov, ale aj nové pracovné príležitosti pre našich obyvateľov,“ doplnil starosta obce René Blanárik.
