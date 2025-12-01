Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nové zariadenie v Stupnom ponúkne domov 12 klientom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

CSS Nádej v Dolnom Lieskove poskytuje štyri druhy sociálnych služieb a stará sa o 99 klientov.

Autor TASR
Stupné 1. decembra (TASR) - Na štyri samostatné bytové jednotky s kapacitou 12 miest sa po rekonštrukcii zmení zariadenie podporovaného bývania v obci Stupné v Považskobystrickom okrese. Zariadenie patrí pod Centrum sociálnych služieb (CSS) Nádej Dolný Lieskov, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ získal na rekonštrukciu takmer 1,4 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Po rekonštrukcii sa kapacita zariadenia zvýši o dve miesta. Každá bytová jednotka bude mať dennú časť s kuchynskou linkou, nočnú časť, univerzálny sklad a bezbariérové hygienické zariadenie.

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku nový objekt tvorí dvojpodlažná budova prepojená s átriom slúžiacim na oddych klientov. Súčasťou rekonštrukcie je aj bezbariérový výťah. Aktuálne sú dokončené hrubé stavebné práce, strešný plášť, vnútorné rozvody a prebiehajú finálne úpravy interiérov.

„Túto stavbu hodnotím ako vzorovú. Od projekčnej fázy, prípravy, cez kvalitu prevedenia až po súvislosť všetkých prác. Súhra medzi projektantom, stavebným dozorom a investičným oddelením nášho kraja je skutočne na vysokej úrovni,“ zhodnotil priebežný stav prác riaditeľ zariadenia František Martaus.

CSS Nádej v Dolnom Lieskove poskytuje štyri druhy sociálnych služieb a stará sa o 99 klientov. Dokončenie rekonštrukcie je naplánované v júni budúceho roka, kedy bude nový domov pripravený privítať svojich klientov.
