Košické zastupiteľstvo bude rokovať o dofinancovaní DPMK i daniach

Košice 10. novembra (TASR) - Piatkové (11. 11.) ustanovujúce zasadnutie košické mestského zastupiteľstva (MsZ) bude mať slávnostnú aj pracovnú časť. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta. Okrem zloženia sľubu staronového primátora Jaroslava Polačeka a 41-členného poslaneckého zboru bude MsZ rokovať aj o dofinancovaní Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), daniach za stavby na športové účely i schátrané budovy.



Primátor Polaček sa opätovne ujme svojej funkcie, pôjde o jeho druhé volebné obdobie. V októbrových komunálnych voľbách uspel s 36,8 percenta hlasov. Spomedzi 41 poslancov obhájilo svoj post 25, ku ktorým pribudlo 13 nových poslancov. Okrem toho budú v MsZ aj traja staronoví poslanci, ktorí sa do poslaneckých lavíc vracajú po niekoľkých rokoch.



V rámci pracovnej časti bude MsZ rokovať aj o zmene programového rozpočtu. DPMK žiada o dofinancovanie zo strany mesta z dôvodu výpadku tržieb, poklesu cestujúcich i nárastu cien. Tvrdí, že mesto opakovane informovalo o nedostatočnej výške schváleného príspevku na krytie prevádzkových nákladov. DPMK vo svojej žiadosti uvádza, že ak zo strany mesta nedôjde k dofinancovaniu, budú ohrozené úhrady dodávateľom, mzdy zamestnancov, splátky úverov a tým aj plynulý chod a bezpečnosť premávky mestskej verejnej dopravy (MHD). Upozorňuje, že by mohlo dôjsť k obmedzeniu až prerušeniu MHD v Košiciach.



"Keďže mesto nemá taký objem disponibilných zdrojov, aby mohlo dofinancovať DPMK v požadovanej výške 6.419.234 eur, navrhujeme čiastočné krytie vo výške 4.942.981 eur," uvádza mesto v dôvodovej správe návrhu na uznesenie s tým, že DPMK by tak uhradil väčšiu časť záväzkov. Ako zdroj príjmov navrhuje zvýšiť daň z príjmov fyzických osôb.



Mesto pripomína, že po schválení zmeny rozpočtu by celkové výdavky na MHD predstavovali v tomto roku takmer 31,1 milióna eur, pričom výška príspevku pre DPMK bola vlani 27,2 milióna eur a v roku 2020 necelých 22,3 milióna eur.



MsZ by tiež malo pokračovať v rokovaní o zmene všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa miestnych daní. Ak poslanci návrh odobria, od nového roka sa zníži daň na stavby užívané na šport o polovicu. Cieľom je podporiť výstavbu športovísk a športovej infraštruktúry. Zároveň by sa zvýšil aj koeficient sadzby dane neudržiavaných stavieb na 10. MsZ má tiež pokračovať v rokovaní o prerušenom bode v súvislosti s územným plánom zóny Košice-Šaca, IBV Kaštieľ.