Nové značky na ceste I/18 obmedzujú tranzit v miestnych častiach

Ružomberok 9. augusta (TASR) - Mesto Ružomberok upozorňuje motoristov na nové trvalé dopravné značenie na komunikácii I/18 (E50) v smere zo Žiliny. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka nedovoľuje na miestnych cestách Račkov, Potočná, Pri Váhu, Čutkovská prejazd (tranzit) motorovým vozidlám, ktoré nemajú cieľ cesty v danej lokalite. Účelom zmeny je zvýšenie bezpečnosti na cestách najmä v Černovej a Hrboltovej, ktoré dlhodobo ohrozuje tranzitná doprava.



Doplnil, že dodržiavanie nového dopravného značenia budú kontrolovať posilnené policajné hliadky. "Prehustená doprava je veľký problém nielen pre ulice v Černovej i Hrboltovej, ktorými si skracujú cestu automobily pre zdĺhavé kolóny v smere do Ružomberka. Spôsobuje to dopravné vyťaženie, hluk, prach, mnohé autá navyše nerešpektujú najvyššiu povolenú rýchlosť a ulice mestských častí prestávajú byť bezpečné," uviedol.



Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň verí, že zmeny pomôžu upokojiť zlú dopravnú situáciu najmä v Černovej. "Dôvodom umiestnenia trvalého dopravného značenia je usmernenie tranzitnej dopravy mimo našich miestnych ciest. Ide nám predovšetkým o bezpečnosť detí, ktoré tam navštevujú školu. Ale aj obyvateľov, z ktorých niektorí už mali problém vôbec vyjsť z domov bez toho, aby sa museli vyhýbať tranzitujúcim autám," povedal.



Podotkol, že ideálne riešenie neexistuje. "Existuje iba riešenie, ktoré chráni bezpečnosť občanov, preto sa zmeny dejú, a preto sa dejú teraz. Uvedomujeme si zároveň, že komplikovanú dopravnú situáciu v Ružomberku vyrieši definitívne až obchvat. No kým je hudbou budúcnosti, musíme prinášať opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť prehustenú dopravu v meste i našich mestských častiach," dodal ružomberský primátor.