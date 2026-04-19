Nové ZSS začne poskytovať služby do konca tohto roka
Autor TASR
Dvory nad Žitavou 19. apríla (TASR) - Do konca tohto roka by malo začať poskytovať svoje služby nové Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Nové zariadenie s kapacitou 40 klientov bude pobočkou ZSS Kamilka v Mani. Vzniká v priestoroch bývalého stredoškolského internátu. Prestavbu nevyužívaného objektu zabezpečuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Práce pokračujú podľa harmonogramu, potvrdil predseda NSK Branislav Becík.
Podľa vyjadrenia Becíka sa zhotoviteľovi podarilo doteraz zrealizovať rozsiahlu časť stavebných prác. Dokončená je kotolňa aj pivničné priestory, osadené sú výťahy, na fasáde sú hotové omietky a ukončené sú aj schodiská. V interiéri sú namontované radiátory a postupne sa osádzajú interiérové dvere.
Aktuálne pokračujú ukončovacie práce - maľovanie, kladenie podláh a dlažieb, pokračuje sa v maľovaní stropov, realizácii nášľapných vrstiev a pripravuje sa nivelizácia podláh v jedálni a v kuchyni. V najbližšom období sa začne dokončovanie interiérových detailov naprieč všetkými poschodiami a technologických častí. Na záver budú realizované aj exteriérové práce a terénne úpravy v okolí objektu.
