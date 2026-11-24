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Nového primátora Ilavy nahradil v poslaneckej lavici M. Kňažek
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.
Autor TASR
Ilava 24. novembra (TASR) - Nového primátora mesta Ilava Pavla Fila (nezávislý), ktorý bol zvolený aj za poslanca mestského zastupiteľstva, nahradil v mestskom parlamente rovnako nezávislý kandidát Matej Kňažek. TASR o tom informoval ilavský primátor. Nový primátor a poslanci mestského zastupiteľstva zložili v pondelok (23. 11.) na ustanovujúcom zasadnutí sľuby.
V októbrových voľbách získal Filo 1131 hlasov (51,92 percenta). Druhý skončil doterajší primátor Viktor Wiedermann, ktorý dostal 381 hlasov (17,49 percenta). Tretí bol Tibor Meliš so ziskom 337 hlasov (15,47 percenta) a štvrtý Anton Bajzík (329 hlasov, 15,10 percenta). Všetci kandidovali na post primátora Ilavy ako nezávislí.
V 12-člennom mestskom parlamente bude deväť nezávislých poslancov Danka Cedzová, Štefan Čiernik, Ľubomír Ďuriš, Matej Kňažek, Simona Priebojová, Margita Rexová, Daniel Streličák, Tomáš Špaček a Roman Šupák. Ľudmila Hujová a Branislav Vavrík budú zastupovať KDH a Jana Jakúbková stranu Hlas-SD.
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.
V októbrových voľbách získal Filo 1131 hlasov (51,92 percenta). Druhý skončil doterajší primátor Viktor Wiedermann, ktorý dostal 381 hlasov (17,49 percenta). Tretí bol Tibor Meliš so ziskom 337 hlasov (15,47 percenta) a štvrtý Anton Bajzík (329 hlasov, 15,10 percenta). Všetci kandidovali na post primátora Ilavy ako nezávislí.
V 12-člennom mestskom parlamente bude deväť nezávislých poslancov Danka Cedzová, Štefan Čiernik, Ľubomír Ďuriš, Matej Kňažek, Simona Priebojová, Margita Rexová, Daniel Streličák, Tomáš Špaček a Roman Šupák. Ľudmila Hujová a Branislav Vavrík budú zastupovať KDH a Jana Jakúbková stranu Hlas-SD.
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.