Novej Bani schválila vláda prostriedky na dobudovanie kanalizácie

Malá Lehota 30. apríla (TASR) - Súčinnosť pri zabezpečení zvýšenia kapacity distribučnej sústavy v lokalite Novej Bane, ktorá má mestu pomôcť odstrániť dlhoročné problémy s nedostatočnou kapacitou, ale aj finančné prostriedky na dobudovanie kanalizácie nad jazerom Tajch schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní v Malej Lehote (okres Žarnovica) pre mesto Nová Baňa.



Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď priblížil, že mesto sa už šesť rokov snaží postaviť nové vedenie vysokého napätia v trase 13 kilometrov zo Žarnovice do Novej Bane. Celý proces, ktorý je už v štádiu stavebného konania, blokuje podľa jeho slov ústavné právo na súkromné vlastníctvo.



„Sme už v konečnom štádiu, Stredoslovenská distribučná stavia trafostanicu a teraz finalizujeme stavebné povolenie. Momentálne sme zabrzdení jedným jediným majiteľom jedného súkromného pozemku v katastri mesta Žarnovica,“ podotkol Jaďuď s tým, že ide o finančné vyrovnanie, ktoré je na možnosti mesta aj investora neadekvátne.



Štát by mal preto podľa jeho názoru v tejto oblasti urobiť v budúcnosti legislatívne zmeny. „Líniová stavba vo verejnom záujme, ktorá je v zastavanom území, musí prechádzať stavebným povolením, kde musí mať uzatvorené zmluvy so všetkými vlastníkmi. Mimo zastavaného územia tento režim nie je, majú špecifickú legislatívu,“ podotkol.



Vláda v nadväznosti na tento problém samosprávy uložila podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD) zabezpečiť súčinnosť príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti so zabezpečením zvýšenia kapacity distribučnej sústavy v lokalite Nová Baňa s ohľadom na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie sústavy.



Vláda takisto Novej Bani odsúhlasila 100.000 eur na dokončenie kanalizácie nad jazerom Tajch, ktorého rekonštrukciu mesto dokončilo vlani. „Prvú etapu kanalizácie 266.000 eur sme vybudovali z vlastných zdrojov. Na tú druhú etapu, tých 100.000 eur, nám významne pomôže, pretože vlastné zdroje už, žiaľ, také disponibilné nenájdeme,“ skonštatoval Jaďuď.



Vybudovaním absentujúcej kanalizácie podľa jeho slov zabezpečia, že voda pritekajúca do Tajchu bude bez akejkoľvek kontaminácie. Kabinet na rokovaní odsúhlasil aj ďalších 20.000 eur na príjazdovú cestu k Tajchu, ktorá je v havarijnom stave a vyžaduje si rekonštrukciu.