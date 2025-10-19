Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Regióny

November 1989 si Poľnohospodárska univerzita pripomenie výstavou

.
Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU). Foto: TASR/Henrich Mišovič

Rektorka SPU pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva zároveň slávnostne prijme a ocení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity

Autor TASR
Nitra 19. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre si uctí Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva novou výstavou v priestoroch pod Aulou SPU. Jej vernisáž sa uskutoční 12. novembra. Udalosti novembra 1989 na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej pripomenie výstava prostredníctvom výstrižkov z dvojtýždenníka Poľnohospodár a archívnych fotografií, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Rektorka SPU Klaudia Halászová pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva zároveň slávnostne prijme a ocení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v oblasti štúdia, vedy, športu či kultúry.

Na 17. novembra 2025 udelila rektorské voľno študentom všetkých troch stupňov štúdia v dennej aj externej forme. Zároveň na základe rozhodnutia vedenia SPU v Nitre udelila v tento deň pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pracovné voľno zamestnancom univerzity.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss