November 1989 si Poľnohospodárska univerzita pripomenie výstavou
Rektorka SPU pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva zároveň slávnostne prijme a ocení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity
Autor TASR
Nitra 19. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre si uctí Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva novou výstavou v priestoroch pod Aulou SPU. Jej vernisáž sa uskutoční 12. novembra. Udalosti novembra 1989 na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej pripomenie výstava prostredníctvom výstrižkov z dvojtýždenníka Poľnohospodár a archívnych fotografií, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Rektorka SPU Klaudia Halászová pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva zároveň slávnostne prijme a ocení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v oblasti štúdia, vedy, športu či kultúry.
Na 17. novembra 2025 udelila rektorské voľno študentom všetkých troch stupňov štúdia v dennej aj externej forme. Zároveň na základe rozhodnutia vedenia SPU v Nitre udelila v tento deň pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pracovné voľno zamestnancom univerzity.
