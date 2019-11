NOVEMBER89: Nežnú revolúciu v Prievidzi po novom pripomína pomník

Prievidza 18. novembra (TASR) - Nežnú revolúciu v Prievidzi pripomína po novom pomník. Železobetónový kváder z podhľadového betónu prerušený trhlinou s priznanou výstužou je umiestnený na Námestí slobody. Dielo, ktoré odkazuje i na prelom železnej opony, slávnostne odhalili v pondelok pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.



"Zainteresovaných do toho bolo viac ľudí, hľadali sme najlepšie riešenie a toto je kompromis medzi niekoľkými návrhmi. Som veľmi rád, že sa to podarilo, že je to strohé, trochu surové tam, kde to má byť a vystihuje to tú podstatu, prečo tu je. Zároveň zapadá do námestia ako celku," povedal jeden z autorov pomníka Roman Turcel.



Dielo má podľa neho pripomínať kontinuitu histórie, pričom jeho prerušenie predstavuje udalosti novembra 1989, ktoré boli rovnako surové. "Nad tým sme postavili niečo, čo stále budujeme. To, čo je nad pomníkom, je v našich rukách a budeme vidieť, ako sa s tým vyrovnáme každý sám," podotkol.



Pomník venovala mestu Artgaléria, kde Turcel pôsobí. "Celý tento proces je vlastne tiež symbolický aj z toho dôvodu, že revolučné udalosti boli aj na tomto námestí v Prievidzi. Odhliadnuc od toho, že oslavy boli v celej republike, mesto považovalo za vnútornú povinnosť pripomenúť si toto výročie práve takýmto pomníkom," dodal viceprimátor mesta Ľuboš Jelačič.