NOVEMBER89: Pamätná tabuľa pripomína zhromaždenia v Trnave už 10 rokov

Trnava 8. novembra (TASR) – Pamätná tabuľa pripomínajúca momenty Nežnej revolúcie v Trnave je na fasáde Divadla Jána Palárika inštalovaná už desaťročie. Námestie pred divadlom bolo pred 30 rokmi dejiskom verejných zhromaždení, z balkóna divadla sa tisíckam Trnavčanov počas novembrových udalostí prihovárali najskôr herci, neskôr i ďalší, ktorí sa zapojili do revolučného diania.



Tabuľu odhalili 16. novembra 2009 s textom: Trnavčania, v Novembri 1989 sme na tomto námestí dvihli svoj hlas proti totalitnému režimu. Nezabudnime. Autorom je akademický sochár Pavol Čambál.



Pri jej odhalení herec Vladimír Oktávec, tribún Novembra 89 v Trnave, povedal, že herci boli vďační, že ich trnavská verejnosť „nenechala v štichu“. Že prišla na námestie, aby potom roznášala iskierky občianskeho vzdoru na svoje pracoviská. „Bez toho by som na ten balkón mohol chodiť do súdneho dňa, ktorý by prišiel pravdepodobne veľmi rýchlo," povedal pri odhaľovaní tabule Oktávec.