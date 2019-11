NOVEMBER89: Pietnou spomienkou si v Prešove uctili obete komunizmu

Prešov 19. novembra (TASR) - Archijerejskou svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove a položením kytíc k pamätnej tabuli na Hlavnej ulici si bývalí politickí väzni a zástupcovia krajskej a mestskej samosprávy v utorok uctili obete komunizmu. Spomienkové podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS).



"Program sa začal svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Po svätej liturgii sme sa presunuli k pamätnej tabuli, ku ktorej sme položili vence. Príhovory predniesli predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Nasledovali svedectvá prenasledovaných komunistickým režimom - Jozefa Turčíka z Radatíc, ktorého otec bol odvlečený do sovietskeho gulagu a po návrate si napísal denník, z ktorého citoval jeho syn. Ďalšie svedectvo predniesla Terézia Tkáčová, ktorá bola prenasledovaná ako učiteľka pre svoju vieru a 20 rokov nemohla učiť," uviedol pre TASR predseda KPVS Peter Sandtner.



Súčasťou podujatia bolo i odovzdanie čestného členstva in memoriam. Bolo udelené blaženým hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi.



"KPVS sa uzniesla, že bude udeľovať čestné členstvo politickým väzňom, ktorí položili svoje životy za slobodu, demokraciu a svoju vieru. Dnes sme odovzdali čestné členstvo dvom mučeníkom a prevzal ho arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý na záver odslúžil panychídu za zomrelých politických väzňov a prihovoril sa k prítomným," doplnil Sandtner.



Ako povedal, tieto udalosti je potrebné si pripomínať, keďže po 30 rokoch od komunistického režimu je tu nová generácia, ktorá nezažila obdobie neslobody, a zároveň zomierajú politickí väzni. V tomto roku ich podľa Sandtnera zomrelo najviac.



"Preto je dôležité zachovať svedectvo politických väzňov, ďalej niesť ich odkaz, že ich utrpenie nebolo zbytočné. Príležitosťou je 30. výročie pádu komunistického režimu, o ktorý sa zaslúžili aj politickí väzni svojím utrpením, protikomunistickým odbojom počas 40 rokov obdobia komunistického režimu. Nebolo to dielo len disidentov 80. rokov, ale všetkých popravených a umučených," dodal Sandtner.