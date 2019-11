NOVEMBER89: Študenti v Tisovci zorganizovali spomienkovú demonštráciu

Tisovec 19. novembra (TASR) – Priblížiť a pripomenúť si 30. výročie Nežnej revolúcie spôsobom, ktorý osloví mladú generáciu, bolo hlavným zámerom takzvanej spomienkovej demonštrácie, ktorú zorganizovali pedagógovia a študenti Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT) v okrese Rimavská Sobota. Podľa organizátorov šlo o akúsi názornú ukážku, ktorá bola inšpirovaná skutočnými demonštráciami v roku 1989.



Podľa emeritnej riaditeľky EGT a jednej z organizátoriek Heleny Pašiakovej im bol inšpiráciou aj prvomájový sprievod v retro štýle, ktorý v škole zorganizovali pred dvoma rokmi. „Zapojila sa doň celá škola i ostatné školy, dokonca aj obyvatelia mesta. To nás inšpirovalo a motivovalo, že aj november 1989 by sa mal niesť v takomto duchu – osloviť mladých a aby mladí ľudia dali posolstvo,“ ozrejmila Pašiaková.



Ako dodala pedagogička EGT Jarmila Šmecková, mladí veľmi oceňujú to, že majú absolútnu slobodu a čo si vymyslia, to si môžu aj splniť. „Na druhej strane, nepristupujú k tejto téme veľmi naivne, pretože si uvedomujú, aké nebezpečenstvá demokracia so sebou nesie,“ podotkla Šmecková s tým, že ako učitelia sa snažia vplývať na to, aby boli vychovávaní v duchu, že hodnoty slobody si treba pestovať.



Podľa slov Viliama Kúdelku, jedného zo študentov v organizačnom tíme, nebolo jednoduché takúto akciu zorganizovať a dať dokopy. „Tie jednotlivé veci ako príprava príhovorov alebo prezentácia sa ešte dali, ale celé to skĺbiť dohromady a zosynchronizovať, to bolo najťažšie,“ objasnil.



Keďže študenti novembrové udalosti pre svoj vek osobne nemohli zažiť, inšpiráciu podľa Kúdelku hľadali v rôznych dokumentoch a internetových článkoch. „Pýtal som sa aj rodičov a starých rodičov, ako to vtedy vnímali a ako to prebiehalo,“ doplnil.



Ďalšie informácie získali aj na seminári z dejepisu. „Tam sme šli viac do hĺbky a dozvedeli sme sa viacero detailov. Napríklad, aké vzťahy boli medzi jednotlivými rečníkmi,“ zakončil Kúdelka.



Okrem študentov EGT sa podujatia zúčastnili aj žiaci Základnej školy Dr. V. Clementisa a Strednej odbornej školy v Tisovci. Jeho súčasťou bol aj program v mestskom kultúrnom stredisku, v ktorom študenti z organizačného tímu priblížili detaily a priebeh Nežnej revolúcie.