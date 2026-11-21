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Novembrové mesto svetielok má priniesť do Partizánskeho novú tradíciu
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Partizánske náš domov, mesto Partizánske a Mestská umelecká agentúra Partizánske.
Autor TASR
Partizánske 21. novembra (TASR) - Stretnutie na spoločnej prechádzke so svetielkami a s lampiónmi a prežitie príjemných chvíľ s blízkymi, predovšetkým deťmi, je hlavným cieľom nového podujatia Novembrové mesto svetielok v Partizánskom. Začne sa v sobotu podvečer. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Jozef Božik.
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Partizánske náš domov, mesto Partizánske a Mestská umelecká agentúra Partizánske.
„Spolu s priateľmi sme sa rozhodli iniciovať nové podujatie, ktorým by sme chceli v Partizánskom založiť ďalšiu milú tradíciu. Vždy počas víkendu týždeň pred začiatkom adventu by sme sa chceli stretnúť na spoločnej prechádzke so svetielkami a s lampiónmi. Chceme tak prežiť príjemné chvíle s našimi blízkymi, predovšetkým s deťmi, a spoločne si pripomenúť symboliku svetla, ktoré očakávame v adventnom období,“ uviedol Božik.
Deti si prinesú vlastné lampióny. Tým, ktoré nemajú, zabezpečí niekoľko kusov primátor a bude ich pred podujatím rozdávať. Po spoločnej prechádzke mestom sa vrátia na námestie, kde je pripravená ohňová šou v podaní skupiny Anta Agni.
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Partizánske náš domov, mesto Partizánske a Mestská umelecká agentúra Partizánske.
„Spolu s priateľmi sme sa rozhodli iniciovať nové podujatie, ktorým by sme chceli v Partizánskom založiť ďalšiu milú tradíciu. Vždy počas víkendu týždeň pred začiatkom adventu by sme sa chceli stretnúť na spoločnej prechádzke so svetielkami a s lampiónmi. Chceme tak prežiť príjemné chvíle s našimi blízkymi, predovšetkým s deťmi, a spoločne si pripomenúť symboliku svetla, ktoré očakávame v adventnom období,“ uviedol Božik.
Deti si prinesú vlastné lampióny. Tým, ktoré nemajú, zabezpečí niekoľko kusov primátor a bude ich pred podujatím rozdávať. Po spoločnej prechádzke mestom sa vrátia na námestie, kde je pripravená ohňová šou v podaní skupiny Anta Agni.