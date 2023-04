Noví kurikulum zavedie od septembra aj 6 škôl v Bratislavskom kraji

Bratislava 27. apríla (TASR) - Medzi štyridsiatkou škôl, ktoré budú od nového školského roka 2023/2024 pilotne zavádzať nový štátny vzdelávací program (ŠVP), je aj šesť škôl v Bratislavskom kraji, konkrétne štyri v Bratislave a dve z okresu Malacky. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý je zverejnený na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Určenú skupinu škôl, ktoré budú nové kurikulum overovať v praxi, vybral expertný tím, v ktorom mal okrem rezortu školstva zastúpenie aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Z bratislavských škôl je to Základná škola (ZŠ) Sokolíkova, súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici v Ružinove, Evanjelická ZŠ a súkromná ZŠ Edulienka na bratislavských Palisádach. Podľa nového ŠVP budú od septembra učiť žiakov ZŠ v Lozorne a Plaveckom Štvrtku.



"Podpora pre školy, ktoré budú zavádzať nové kurikulum od septembra 2023, bude zahŕňať metodické a didaktické usmernenia pri tvorbe školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy," pripomína rezort na svojom webe.



Nový štátny vzdelávací program chce rezort osobne predstaviť riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 79 stretnutí. Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký deklaroval, že verejnosti chce kurikulum predstaviť rezort v najbližších týždňoch.



Riaditelia základných škôl mohli prostredníctvom online formulára na stránke vzdelavanie21.sk prihlásiť svoju školu do pilotného overovania v čase od 20. februára do 3. marca. Túto možnosť využilo celkom 109 základných škôl, 98 z nich prejavilo záujem o zapojenie už od nasledujúceho školského roka 2023/2024. Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania ŠVP, sa uskutoční na jeseň.



Celoplošne má byť nový ŠVP zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.