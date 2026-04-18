Novinári počas soboty bojujú o tituly na stolnotenisovom šampionáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Považská Bystrica 18. apríla (TASR) - V Považskej Bystrici odštartovali Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise. Takmer polstovka žurnalistov zo Slovenska a z Českej republiky v sobotu bojuje o tituly v dvojhre mužov a žien, štvorhre mužov a žien a v zmiešanej štvorhre. Majstrovstvá usporiadalo občianske združenie Stôl číslo šesť. TASR o tom informovala tajomníčka združenia Romana Martincová.

Organizátori prvýkrát zaradili do programu šampionátu aj dvojhru mužov nad 60 rokov. „Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise píšu v sobotu už svoju 29. kapitolu. Zaradením kategórie nad 60 rokov vychádzame v ústrety novinárom, ktorí patria roky ku stáliciam podujatia, no vzhľadom na vek už nedokážu za stolmi konkurovať podstatne mladším kolegom,“ priblížila Martincová.

V dvojhrách obhajujú majstrovské tituly Gábor Hajtman z portálu Ma7 a Daniela Grácová z TASR TV.

Šampionát sa odohráva v telocvični základnej školy Slovanská v Považskej Bystrici. Podujatie okrem sponzorov v rámci svojho dotačného programu podporilo mesto Považská Bystrica, oficiálnym mediálnym partnerom je tradične Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
