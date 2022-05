Banskobystrický kraj láka na sklársky express či interaktívny Barbakan

Banská Bystrica 29. mája (TASR) – S novinkami, akými sú sklársky expres alebo interaktívny priestor Barbakan, prichádza v rozbiehajúcej sa letnej turistickej sezóne Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Celkom osem regiónov kraja sa v ponuke pre turistov zameriava najmä na to, čím sa v minulosti regióny preslávili a čo im dáva punc originality. Informuje o tom Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



"Každý región dal svetu, Slovensku alebo Banskobystrickému kraju niečo výnimočné. Zároveň je každý z nich iný, niečím špecifický. Prepojili sme atraktívne prvky z minulosti a priviedli sme ich do súčasného sveta hravou a autentickou formou," priblížila ponuku Jóbová.



Podľa predsedníčka KOCR Daniely Chrančokovej napríklad Horehronie najlepšie charakterizuje slovné spojenie rozpohybovaný región. "Koľajnice, po ktorých kedysi prepravovali masy železnej rudy a dreva, v súčasnosti oživia originálne atrakcie – cyklodreziny a historické zážitkové vlaky. Spoznávanie regiónu na kolesách umožnia taktiež nové elektrokolobežky, prípadne tandemové bicykle," uviedla.



Podľa Jóbovej stredné Slovensko, ako aj ďalšie regióny kraja boli v minulosti neodmysliteľne spojené s baníctvom. "Novinkou tejto sezóny je interaktívny priestor Barbakan v Banskej Bystrici, ktorý atraktívnym spôsobom dokumentuje pôsobenie Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti v regióne," pripomenula.



Jednou z noviniek v regióne Novohrad je podľa nej ďalší historický vláčik, ktorý doplní rodinu zážitkových vlakov v kraji. Konkrétne to bude Sklársky expres, ktorý pasažierov zavezie za spoznávaním príbehu skla.



Mesto UNESCO Banská Štiavnica je zase úzko späté s baníctvom a známe sú aj jeho vodné systémy, ktoré poznáme ako tajchy. "Na miestnej pôde sa však mimoriadne darí aj vinohradom, o čom má presvedčiť ochutnávka sopečného vína," priblížila ďalej ponuku KOCR Jóbová.



Nečakané objavy nájdu turisti v regióne Gemer-Malohont, ktorý prirodzene prepája Banskobystrický kraj s Košickým krajom. Jeho dominantou sú kostoly, v ktorých sa nachádzajú vzácne fresky, ktorých vek dosahuje až 700 rokov. Tento rok 12 kostolov v regióne získalo značku Európske kultúrne dedičstvo.