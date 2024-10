Novinkou 14. ročníka Margecianských fajnot je program Čaro čokolády

Margecany 12. októbra (TASR) - Gurmánsky festival Margecianske fajnoty tento rok spestrí program Čaro čokolády. Program 14. ročníka sa začína v sobotu dopoludnia. Ako TASR informovali z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, návštevníkov počas víkendu čaká kultúrny program aj tradičné východniarske kuchyne zo Spiša, okolitých regiónov a zo zahraničia.



"Tento rok sme sa rozhodli, že na náš festival, ktorý je prevažne o slaných jedlách so šmalcom či soľou, prinesieme niečo sladké. Pre návštevníkov sme si počas oboch dní pripravili program s názvom Čaro čokolády, ktorý v sobotu predstaví Mária Kašická, členka národného kuchárskeho olympijského tímu Slovenska," priblížil organizátor festivalu, Erik Gajdoš. Pripravená je prednáška a čokoládový workshop určený pre dospelých, deti. Čokoládový program bude pokračovať aj v nedeľu.



Počas festivalu sa predstaví 30 kuchýň, v ktorých návštevníci nájdu obľúbené džatky s kapustou, sladké pirohy, bryndzové halušky, hontianske kutle, kysnuté koláče, gruľovníky a mnoho ďalších jedál z Margecian, blízkych obcí a okolitých regiónov. V nedeľu predstavia svoje kulinárske umenie poľovnícke združenia, ako aj zahraniční hostia z Čiernej Hory, Srbska či Ázie.



"Tento festival každoročne ponúka jedinečnosť, originálnu atmosféru a pohladenie chuťových buniek. Cestujú za ním návštevníci z celého Slovenska. Košický kraj je plný fantastických chutí, ktoré v Margecanoch prezentujú sami občania z jednotlivých dedín, a recepty svojich starých mám zachovávajú pre ďalšie generácie," povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Podujatie aj tento rok podporil kraj cez dotačný program Terra Incognita.



Kultúrny program bude na Malej a Veľkej scéne, a taktiež na GASTRO scéne, kde sa predstavia regionálne hudobné telesá, zahraničné súbory, ľudové hudby, folklórne a hudobné skupiny.



"Teší ma, že počas festivalu je možné spoznať nielen tradície, ale aj okolie, ktoré je lákavým bodom cestovného ruchu na mape Košického kraja. Špeciálne výlety, ktoré sú časovo prijateľne pripravené, sú skvelým spôsobom, ako zaujímavo predstaviť to, čo všetko táto oblasť okolo Ružínskej priehrady ponúka," dodala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Organizátori festivalu pripravili v rámci obce viacero parkovísk, odkiaľ bude počas celého víkendu premávať kyvadlová doprava do centra festivalu. Prvýkrát bude možnosť zakúpiť si vratné poháre s logom festivalu.