Novinkou festivalu MOFIS je Organová akadémia v Kežmarku

Kežmarok 11. septembra (TASR) - Na východe Slovenska sa v stredu začína 53. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS). Tohtoročnou novinkou je Organová akadémia v Kežmarku. Jana Tomalová, PR manažérka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK), ktorá podujatie organizuje, informovala, že súčasťou programu budú Bachove fúgy, symfonický koncert či organové diela majstra opery Giaccoma Pucciniho. Séria podujatí v mestách Kežmarok, Košice, Rimavská Sobota, Gelnica, Sabinov, Prešov a Spišská Nová Ves potrvá do 27. septembra.



V rámci spomínanej akadémie sa pod Tatrami začína štvordňový kurz na tému nemecká romantická organová tvorba pod vedením Balázsa Szabóa. "Jej súčasťou sú aj dva koncerty v Kežmarku - lektorský vo štvrtok 12. septembra o 19.00 h v Novom evanjelickom kostole a účastnícky v sobotu 14. septembra o 16.00 h s neoficiálnym názvom ´organová tour´. Umelci i návštevníci sa totiž budú presúvať z Baziliky sv. Kríža do Dreveného artikulárneho kostola a potom do Nového evanjelického kostola," priblížila Tomalová.



Otváracím podujatím festivalu bude inovatívny projekt Dávny - počúvanie času. V nedeľu 15. septembra rozozvučí organ v Dóme sv. Alžbety v Košiciach Franz Danksagmüller. "Jedným z mojich cieľov je prinášať inovatívne prvky do prevažne klasickej stavby nášho festivalu. Odkedy som sa v roku 2014 dozvedel, že profesor Danksagmüller mapuje i organy a pamiatky na Slovensku, chcel som, aby na našom festivale vystúpil. Nahrávky vznikli aj v evanjelickom kostole v Gelnici, kde bude 17. septembra repríza projektu," objasnil dramaturg a manažér MOFIS Štefan Iľaš zo ŠFK.



Špeciálnym projektom bude 19. septembra koncert Organoví majstri s filharmonikmi. V košickom Dome umenia zahrá orchester ŠFK pod taktovkou Zbyňka Müllera, sólovo sa na organe predstavia Thomas Ospital a Marek Štrbák. Koncert je venovaný nedožitému 80. jubileu košického skladateľa Jozefa Podprockého.



Bližšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke www.sfk.sk/mofis. Festival sa koná aj vďaka finančnej pomoci Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.