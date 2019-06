Novinkou letnej sezóny 2019 v L. Mikuláši budú Organové polhodinky

Prvý z koncertov pre milovníkov umenia zaznie v utorok 18. júna o 16.00 h.

Liptovský Mikuláš 17. júna (TASR) – Jednou z noviniek tohtoročnej letnej turistickej sezóny v meste Liptovský Mikuláš budú Organové polhodinky v Evanjelickom kostole na Tranovského ulici. Prvý z koncertov pre milovníkov umenia zaznie v utorok 18. júna o 16.00 h.



„Majestátna chrámová hudba sa bude niesť z vyše tisíc píšťal organu, ktorý veriacim slúži už viac ako sto rokov,“ priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



V letných mesiacoch sú v meste na účel turistických prehliadok sprístupnené tri sakrálne pamiatky historického centra. Návštevníci ich spoznajú prostredníctvom informačných letákov alebo audiosprievodcov do polovice septembra.



Najstaršia stavebná pamiatka mesta, ktorou je Kostol svätého Mikuláša spolu s evanjelickým kostolom sú verejnosti prístupné od pondelka do piatka v čase od 10.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Synagóga so secesným interiérom je pre návštevníkov otvorená denne od 10.00 h do 18.00 h.