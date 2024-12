Vianočné trhy v Prievidzi zaviedli nový vzhľad stánkov i pohárov

Prievidza 13. decembra (TASR) - Novinkou na tohtoročných vianočných trhoch v Prievidzi je jednotný dizajn stánkov i nové prístrešky, ktoré sú určené na konzum občerstvenia. Návštevníci si taktiež môžu zakúpiť vianočné poháre s grafikou mesta. Trhy sa začínajú v piatok popoludní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Jednotný vzhľad stánkov s výnimkou predajcov vybraného občerstvenia sa rozhodla samospráva zaviesť s cieľom skrášliť a zjednotiť verejné priestranstvo, uviedla primátorka Katarína Macháčková. "Novinkou sú aj drevené prístrešky pre konzumentov občerstvenia, ktorých súčasťou je i mobiliár, a to drevené stoly a odpadkové koše," doplnila Macháčková.



Na drevených stoloch sú plastové obrusy so zimnou grafikou mesta Prievidza. "S tou istou grafikou sú aj poháre na nápoje, ktoré si ako praktický suvenír môžu záujemcovia zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí slobody," doplnila Beňadiková.



Vianočné trhy sa začnú v piatok o 16.00 h vystúpením speváckej skupiny Dúbrava z Necpál, potrvajú do 23. decembra.