Novinkou posledného dňa v roku v Senici bude Silvestrovská laser show
Podujatie sa koná v čase, ktorý umožní účasť rodinám s deťmi, seniorom aj širokej verejnosti, pričom po zotmení vynikne svetelná projekcia naplno.
Autor TASR
Senica 31. decembra (TASR) - Novinkou posledného dňa v roku bude Silvestrovská laser show, ktorá sa uskutoční v stredu o 17.00 h v areáli Múzea Senica. Program je spojený s novoročným vinšom a prípitkom s primátorom mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Podujatie sa koná v čase, ktorý umožní účasť rodinám s deťmi, seniorom aj širokej verejnosti, pričom po zotmení vynikne svetelná projekcia naplno. „Laserová šou prinesie moderný, vizuálne atraktívny spôsob osláv, ktorý je šetrný k životnému prostrediu aj zvieratám,“ priblížila.
Súčasťou silvestrovských aktivít bude aj tradičné gesto solidarity. Mesto Senica pripraví kapustnicu pre klientov Nocľahárne a nízkoprahového denného centra Humanitko. Koncoročné podujatia organizačne zabezpečujú mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a komisia pre šport pri MsZ v Senici.
