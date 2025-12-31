Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novinkou posledného dňa v roku v Senici bude Silvestrovská laser show

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Podujatie sa koná v čase, ktorý umožní účasť rodinám s deťmi, seniorom aj širokej verejnosti, pričom po zotmení vynikne svetelná projekcia naplno.

Autor TASR
Senica 31. decembra (TASR) - Novinkou posledného dňa v roku bude Silvestrovská laser show, ktorá sa uskutoční v stredu o 17.00 h v areáli Múzea Senica. Program je spojený s novoročným vinšom a prípitkom s primátorom mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Podujatie sa koná v čase, ktorý umožní účasť rodinám s deťmi, seniorom aj širokej verejnosti, pričom po zotmení vynikne svetelná projekcia naplno. „Laserová šou prinesie moderný, vizuálne atraktívny spôsob osláv, ktorý je šetrný k životnému prostrediu aj zvieratám,“ priblížila.

Súčasťou silvestrovských aktivít bude aj tradičné gesto solidarity. Mesto Senica pripraví kapustnicu pre klientov Nocľahárne a nízkoprahového denného centra Humanitko. Koncoročné podujatia organizačne zabezpečujú mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a komisia pre šport pri MsZ v Senici.
