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Novinkou sezóny sú komentované prehliadky hradu a vrchu Sitno
Návštevníci počas nich spoznali archeologické nálezy, vývoj hradu aj známe povesti o sitnianskych rytieroch, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tohto miesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júla (TASR) - Komentované prehliadky hradov historických lokalít v Banskobystrickom kraji navštívilo za sedem sezón viac ako 6000 návštevníkov. Novinkou tohtoročnej sezóny sú komentované prehliadky legendárneho hradu a vrchu Sitno, ktoré približujú históriu jednej z najvýznamnejších lokalít Štiavnických vrchov. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Komentované prehliadky, ktoré odštartovala KOCR v roku 2019, sa začínali na štyroch hradoch Revište, Šášov, Zvolenskom zámku a Pustom hrade. Postupne sa však rozšírili aj na ďalšie hrady, zámky, kláštory a opevnené miesta a dnes ponúka návštevníkom možnosť objavovať históriu na mnohých lokalitách naprieč celým krajom.
Návštevníkov zavedú na miesta, kde kedysi stáli napríklad hrady Žakýl alebo Breznica. Veľkej obľube sa tešia prehliadky hradu Muráň, Čabraď či opevneného kláštora v Bzovíku. Návštevníci však môžu počas potuliek Banskobystrickým krajom objavovať aj ďalšie ikonické historické miesta, akými sú hrady Divín, Šomoška alebo Fiľakovo.
Novinkou tohtoročnej sezóny sa podľa Jóbovej stali komentované prehliadky legendárneho hradu a vrchu Sitno v sprievode archeológa a bádateľa Jozefa Labudu. Návštevníci počas nich spoznali archeologické nálezy, vývoj hradu aj známe povesti o sitnianskych rytieroch, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tohto miesta.
Cieľom prehliadok je podľa Jóbovej nielen ponúknuť klasickú návštevu hradu, ale sprostredkovať príbehy miest, legendy, archeologické objavy aj osudy ľudí, ktorí sa o tieto pamiatky starajú. Toto leto sa návštevníci môžu ešte zúčastniť na komentovaných prehliadkach Pustého hradu, Zvolenského zámku, hradov Šášov, Revište, Čabraď a hradu Muráň, ako aj opevneného kláštora v Bzovíku. Súčasťou ponuky budú aj nočné prehliadky.
Komentované prehliadky, ktoré odštartovala KOCR v roku 2019, sa začínali na štyroch hradoch Revište, Šášov, Zvolenskom zámku a Pustom hrade. Postupne sa však rozšírili aj na ďalšie hrady, zámky, kláštory a opevnené miesta a dnes ponúka návštevníkom možnosť objavovať históriu na mnohých lokalitách naprieč celým krajom.
Návštevníkov zavedú na miesta, kde kedysi stáli napríklad hrady Žakýl alebo Breznica. Veľkej obľube sa tešia prehliadky hradu Muráň, Čabraď či opevneného kláštora v Bzovíku. Návštevníci však môžu počas potuliek Banskobystrickým krajom objavovať aj ďalšie ikonické historické miesta, akými sú hrady Divín, Šomoška alebo Fiľakovo.
Novinkou tohtoročnej sezóny sa podľa Jóbovej stali komentované prehliadky legendárneho hradu a vrchu Sitno v sprievode archeológa a bádateľa Jozefa Labudu. Návštevníci počas nich spoznali archeologické nálezy, vývoj hradu aj známe povesti o sitnianskych rytieroch, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tohto miesta.
Cieľom prehliadok je podľa Jóbovej nielen ponúknuť klasickú návštevu hradu, ale sprostredkovať príbehy miest, legendy, archeologické objavy aj osudy ľudí, ktorí sa o tieto pamiatky starajú. Toto leto sa návštevníci môžu ešte zúčastniť na komentovaných prehliadkach Pustého hradu, Zvolenského zámku, hradov Šášov, Revište, Čabraď a hradu Muráň, ako aj opevneného kláštora v Bzovíku. Súčasťou ponuky budú aj nočné prehliadky.