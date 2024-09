Novinkou Slanického ostrova divadla bude aj stand up šou

Námestovo 2. septembra (TASR) - Divadelné predstavenia, koncerty, filmové projekcie i diskusie prinesie piaty ročník multižánrového festivalu Slanický ostrov divadla, ktorý sa začína v pondelok v Námestove. TASR o tom informoval riaditeľ podujatia Peter Balcerčík. Novinkou aktuálneho ročníka sú zahraničné divadelné produkcie aj stand up šou.



Počas minulých ročníkov Slanický ostrov divadla dramaturgicky pracoval s témami holokaustu, rodových stereotypov, ľudskosti či domova. "Tento rok sme si vybrali ako ústrednú tému podujatia hranicu. Ide o fenomén, s ktorým sa stretávame denne, pretože definuje naše medziľudské vzťahy, či už v rámci partnerstiev, kamarátstiev, susedstva alebo rodičovstva. Na festivale uvedieme inscenácie, výstavy, filmy a aj debaty, ktoré túto tému reflektujú, a to v kontexte historických udalostí, ale napríklad aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine," uviedol Balcerčík.



Návštevníci majú možnosť vidieť diela etablovaných a známych súborov, a zároveň spoznať tvorbu nezávislých autorských divadiel. Na festivale sa druhýkrát predstaví Slovenské národné divadlo (SND). V piatok (6. 9.) uvedie na Slanickom ostrove umenia hru Akcia B - rozprávanie o mlčaní. V piatok sa v Dome kultúry v Námestove predstaví aj krakovské divadlo Teatr Barakh s hrou Rosemary.



V nedeľu (8. 9.) na Slanickom ostrove umenia odohrajú dokumentárne divadlo Krajina. Ukrajina. "Ide o autorský divadelný dokument, ktorý zachytáva autentické príbehy ukrajinských žien a ich rodín počas vojny. Výťažok z celého predstavenia bude venovaný Zuzke Kuľhovej, rodáčke z Námestova, ktorá od vypuknutia vojny dobrovoľne a nezištne pomáha na Ukrajine," dodal Balcerčík.



Pozornosť upriamia aj na študentov stredných škôl. "Tento rok pripravujeme workshop v spolupráci so združením Living Memory, ktoré sa venuje vzdelávaniu o totalitných režimoch a v študentoch sa snaží podnecovať a rozvíjať kritické myslenie, aby nepodliehali neovereným informáciám," povedal riaditeľ festivalu.