Novinkou v Banskobystrickom kraji bude Sklársky a Novohradský expres

Banská Bystrica 13. júna (TASR) – Ponuku zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji rozšíria počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny Novohradský a Sklársky expres. Pridajú sa k Horehronskému, Baníckemu a Zbojníckemu expresu a Expresu 34 tunelov, ktoré toto leto pre obyvateľov a návštevníkov kraja pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj turizmus. TASR o tom za KOCR informovala Zuzana Jóbová.



Zážitkové vlaky budú v Banskobystrickom kraji premávať už štvrtý rok, za uplynulé tri roky previezli spolu vyše 8500 pasažierov. Ich cieľom je poskytnúť návštevníkom zážitkovú jazdu historickým vlakom, ale aj možnosť spoznať miesta, na ktoré by sa inak sami nevybrali. Každý zo zážitkových vlakov je spojený i s konkrétnou témou typickou pre región, ktorým prechádza.



Tohtoročnou novinkou v ponuke zážitkových vlakov bude Sklársky expres, ktorý pasažierov zavezie zo Zvolena, cez Detvu a Lučenec, až do Kokavy nad Rimavicou. "Už podľa názvu je jasné, že témou tohto vlaku je sklo. Je tomu tak preto, lebo náš región Novohrad bol kedysi slávny práve sklárskym remeslom," uviedol Tomáš Krahulec z oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Novohrad s Podpoľaním prepojí tento rok aj Novohradský expres, ktorý na koľajnice vyrazí v sobotu (18. 6.) na 151. výročie prvej jazdy na železničnej trati Zvolen – Fiľakovo. Vlakovú súpravu bude ťahať historická parná lokomotíva pomenovaná Zelený Anton, ktorá sa vyrábala v rokoch 1934 až 1938.



Zážitkové vlaky v Banskobystrickom kraji odštartovali v roku 2019 jazdami Horehronského expresu. O rok neskôr ponuku rozšíril Banícky expres spájajúci Banskú Štiavnicu s Kremnicou a Zbojnícky expres, ktorý bude tento rok jazdiť do sedla Zbojská z Rimavskej Soboty, cez Hnúšťu a Tisovec. Minuloročnou novinkou bol Expres 34 tunelov, ktorý prechádza Traťou SNP vedúcej z Banskej Bystrice do obce Horná Štubňa.