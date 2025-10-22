Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na vianočných trhoch v B. Bystrici bude prenájom stánku pre charitu

Archívna snímka vianočných trhov na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Novinkou bude možnosť prenajať si za symbolické euro jeden mestský stánok na charitatívne účely.

Autor TASR
Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Banskobystrické vianočné trhy sa uskutočnia od 28. novembra do 1. januára budúceho roka. Ich novinkou je možnosť prenajať si za symbolické euro na deň mestský stánok na charitatívne účely. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Predajné stánky s rôznorodým vianočným sortimentom budú obyvateľom a návštevníkom mesta k dispozícii od 28. novembra do 21. decembra. V stánkoch s občerstvením si budeme môcť pochutnať na tradičných dobrotách, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patria, od 28. novembra do 1. januára 2026. Predajcovia, ktorí majú záujem byť so svojou ponukou súčasťou banskobystrických vianočných trhov, môžu posielať záväznú prihlášku do 30. októbra,“ konštatovala Marhefková.

Novinkou tohtoročných vianočných trhov je možnosť prenajať si za symbolické euro na deň jeden mestský stánok na charitatívne účely, v ktorom je možné organizovať charitatívny predaj vianočného punču, jedla, ozdôb, dekorácií či iných vianočných predmetov.

Prenájom mestského dreveného stánku je povolený najviac na dva dni v rámci stanoveného obdobia. Záujemcovia si môžu zarezervovať termín predaja prostredníctvom vyplnenia online formulára na webe mesta. Termíny budú pridelené po prehodnotení usporiadateľom príležitostného trhu a v poradí, v akom budú prihlášky doručené,“ dodala hovorkyňa.
