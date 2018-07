Novinky Žilinského kultúrneho leta pritiahnu návštevníkov aj do parkov

Počas júla a augusta budú môcť podľa nej Žilinčania začať deň ranným cvičením jogy v Bôrickom parku.

Žilina 4. júla (TASR) – Aktívne rána, ktoré naštartujú telo a upokoja myseľ či tvorivé podvečery na výtvarníckych workshopoch. Žilinské kultúrne leto prinesie počas nasledujúcich mesiacov do miestnych parkov pestrú ponuku aktivít zameraných na kultúru i šport. TASR informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



„Našou snahou je zatraktívniť program kultúrneho leta a preto prichádzame s novinkami, ktoré veríme, že pritiahnu záujemcov aj na netradičnejšie miesta, napríklad do oddychových zón. Máme krásne parky, v ktorých môžu ľudia aktívne tráviť svoj voľný čas,“ uviedla vedúca odboru kultúry a športu mesta Žilina Ingrid Dolníková.



Počas júla a augusta budú môcť podľa nej Žilinčania začať deň ranným cvičením jogy v Bôrickom parku. „Každý utorok a štvrtok pozývame všetkých, ktorí chcú mať sviežu myseľ a zdravé telo do Parku Ľudovíta Štúra na hodinu jogy. Lekcie začínajú o siedmej ráno a trvajú 60 minút,“ doplnila.



Pre umelecky orientovaných obyvateľov si mesto pripravilo tvorivé podvečery. Výtvarné utorky sa budú konať počas celého augusta v Sade SNP od 17. h. „Na výtvarnom workshope bude všetkým záujemcom k dispozícii kompletný kresliarsky materiál a nápomocný lektor. Domov si odnesú hotové diela a zároveň veľa informácií o technike prašného pastelu a krajinárskej tvorbe. Netreba sa báť, program je prispôsobený aj pre úplných začiatočníkov,“ ozrejmila. Výtvarné utorky na seba obsahom nenadväzujú, vždy sa bude kresliť iná scéna.



Obyvateľov mesta už v túto nedeľu 8. júla o 19 h. poteší vystúpenie Komorného sláčikového súboru v rámci Mariánskeho leta. "Súbor je zložený z členov Štátneho komorného orchestra Žilina a Sliezskej filharmónie Katowice, ktorí prednesú hity populárnej a filmovej hudby v zaujímavých aranžmánoch,“ priblížila Zigová. V programe nebudú chýbať piesne skupín ABBA, Beatles, Queen a známe filmové melódie.