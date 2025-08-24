< sekcia Regióny
Novobanská kalvária oslavuje 200. výročie svojho vzniku
Sakrálny komplex tvorí 14 kaplniek krížovej cesty, Kaplnka trpiaceho Krista na jej začiatku a klasicistický Kostola sv. Kríža, ktorý sa týči na jej vrchole.
Autor TASR
Nová Baňa 24. augusta (TASR) - Mesto Nová Baňa si pripomína 200. výročie postavenia tamojšej kalvárie s Kostolom sv. Kríža - jedného z najvýznamnejších duchovných a historických miest v regióne. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia slávnostné podujatia, ktoré vzdajú úctu duchovnému odkazu a histórii tohto miesta.
Novobanská kalvária bola v roku 2024 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spoluautorka bedekra o kalvárii Oľga Lauková pre TASR priblížila, že vybudovaná bola ešte v 19. storočí ako prejav vďaky a pokánia po ničivej morovej epidémii, ktorá zasiahla mesto v roku 1645. Jej vznik súvisí s duchovným prísľubom obyvateľov postaviť kaplnky a kríže ako symboly viery a nádeje.
Sakrálny komplex tvorí 14 kaplniek krížovej cesty, Kaplnka trpiaceho Krista na jej začiatku a klasicistický Kostola sv. Kríža, ktorý sa týči na jej vrchole. Dodnes je podľa Laukovej kalvária nielen živou súčasťou miestneho cirkevného života, ale aj miestom oddychu s pekným výhľadom na mesto.
S kalváriou sa podľa Laukovej spája aj niekoľko zaujímavých skutočností. Ako v mnohých iných kostoloch, aj tamojší kostol prišiel počas prvej svetovej vojny o svoje zvony. Neskôr sa tam vďaka úsiliu miestnych obyvateľov vrátili. Dodnes sú tam podľa jej slov dva zvony, jeden klasický a druhý umieráčik.
Historické dokumenty podľa Laukovej hovoria aj o miestnych zvonároch. Prvým zvonárom po druhej svetovej vojne bol Jozef Kopernický, ktorý sa o zvonenie staral aj so svojou manželkou. „Keď bol chorý, tak chodila zvoniť jeho manželka. Kopernický bol nezdravý, ale meral tú cestu z Hrádze na kalváriu bosý či v zime, či v lete,“ poznamenala Lauková.
Pri príležitosti 200. výročia postavenia kostola sv. Kríža sa v nedeľu o 10.30 h koná na kalvárii slávnostná svätá omša. „Rozdávať budeme bedeker, ktorého vznik pri tejto príležitosti podporilo mesto Nová Baňa,“ uviedla Lauková. Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová doplnila, že ide v poradí už o štvrtý bedeker, ktorý toto miesto opisuje. Všetky nájdu obyvatelia v online podobe zverejnené aj na oficiálnej internetovej stránke mesta.
Novobanská kalvária bola v roku 2024 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spoluautorka bedekra o kalvárii Oľga Lauková pre TASR priblížila, že vybudovaná bola ešte v 19. storočí ako prejav vďaky a pokánia po ničivej morovej epidémii, ktorá zasiahla mesto v roku 1645. Jej vznik súvisí s duchovným prísľubom obyvateľov postaviť kaplnky a kríže ako symboly viery a nádeje.
Sakrálny komplex tvorí 14 kaplniek krížovej cesty, Kaplnka trpiaceho Krista na jej začiatku a klasicistický Kostola sv. Kríža, ktorý sa týči na jej vrchole. Dodnes je podľa Laukovej kalvária nielen živou súčasťou miestneho cirkevného života, ale aj miestom oddychu s pekným výhľadom na mesto.
S kalváriou sa podľa Laukovej spája aj niekoľko zaujímavých skutočností. Ako v mnohých iných kostoloch, aj tamojší kostol prišiel počas prvej svetovej vojny o svoje zvony. Neskôr sa tam vďaka úsiliu miestnych obyvateľov vrátili. Dodnes sú tam podľa jej slov dva zvony, jeden klasický a druhý umieráčik.
Historické dokumenty podľa Laukovej hovoria aj o miestnych zvonároch. Prvým zvonárom po druhej svetovej vojne bol Jozef Kopernický, ktorý sa o zvonenie staral aj so svojou manželkou. „Keď bol chorý, tak chodila zvoniť jeho manželka. Kopernický bol nezdravý, ale meral tú cestu z Hrádze na kalváriu bosý či v zime, či v lete,“ poznamenala Lauková.
Pri príležitosti 200. výročia postavenia kostola sv. Kríža sa v nedeľu o 10.30 h koná na kalvárii slávnostná svätá omša. „Rozdávať budeme bedeker, ktorého vznik pri tejto príležitosti podporilo mesto Nová Baňa,“ uviedla Lauková. Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová doplnila, že ide v poradí už o štvrtý bedeker, ktorý toto miesto opisuje. Všetky nájdu obyvatelia v online podobe zverejnené aj na oficiálnej internetovej stránke mesta.