Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

Novobanská kalvária oslavuje 200. výročie svojho vzniku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Sakrálny komplex tvorí 14 kaplniek krížovej cesty, Kaplnka trpiaceho Krista na jej začiatku a klasicistický Kostola sv. Kríža, ktorý sa týči na jej vrchole.

Autor TASR
Nová Baňa 24. augusta (TASR) - Mesto Nová Baňa si pripomína 200. výročie postavenia tamojšej kalvárie s Kostolom sv. Kríža - jedného z najvýznamnejších duchovných a historických miest v regióne. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia slávnostné podujatia, ktoré vzdajú úctu duchovnému odkazu a histórii tohto miesta.

Novobanská kalvária bola v roku 2024 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spoluautorka bedekra o kalvárii Oľga Lauková pre TASR priblížila, že vybudovaná bola ešte v 19. storočí ako prejav vďaky a pokánia po ničivej morovej epidémii, ktorá zasiahla mesto v roku 1645. Jej vznik súvisí s duchovným prísľubom obyvateľov postaviť kaplnky a kríže ako symboly viery a nádeje.

Sakrálny komplex tvorí 14 kaplniek krížovej cesty, Kaplnka trpiaceho Krista na jej začiatku a klasicistický Kostola sv. Kríža, ktorý sa týči na jej vrchole. Dodnes je podľa Laukovej kalvária nielen živou súčasťou miestneho cirkevného života, ale aj miestom oddychu s pekným výhľadom na mesto.

S kalváriou sa podľa Laukovej spája aj niekoľko zaujímavých skutočností. Ako v mnohých iných kostoloch, aj tamojší kostol prišiel počas prvej svetovej vojny o svoje zvony. Neskôr sa tam vďaka úsiliu miestnych obyvateľov vrátili. Dodnes sú tam podľa jej slov dva zvony, jeden klasický a druhý umieráčik.

Historické dokumenty podľa Laukovej hovoria aj o miestnych zvonároch. Prvým zvonárom po druhej svetovej vojne bol Jozef Kopernický, ktorý sa o zvonenie staral aj so svojou manželkou. „Keď bol chorý, tak chodila zvoniť jeho manželka. Kopernický bol nezdravý, ale meral tú cestu z Hrádze na kalváriu bosý či v zime, či v lete,“ poznamenala Lauková.

Pri príležitosti 200. výročia postavenia kostola sv. Kríža sa v nedeľu o 10.30 h koná na kalvárii slávnostná svätá omša. „Rozdávať budeme bedeker, ktorého vznik pri tejto príležitosti podporilo mesto Nová Baňa,“ uviedla Lauková. Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová doplnila, že ide v poradí už o štvrtý bedeker, ktorý toto miesto opisuje. Všetky nájdu obyvatelia v online podobe zverejnené aj na oficiálnej internetovej stránke mesta.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb