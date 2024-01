Novobanská radnica potrebuje obnovu, samospráva chce začať strechou

Nová Baňa 29. januára (TASR) - Novobanskú radnicu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, chce tamojšia samospráva obnoviť. Podľa primátora Branislav Jaďuďa ide o najcennejšiu budovu v centre mesta. Povolenie na jej celkovú obnovu, ktorá by vyšla približne na milión eur, má podľa jeho slov mesto od krajského pamiatkového úradu už od roku 2019. Mesto sa preto opakovane zapája do programu Obnov si svoj dom.



Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová pre TASR uviedla, že v rámci programu bolo mesto úspešné už dvakrát. V roku 2022 získalo dotáciu vo výške 10.000 eur na zameranie skutkového stavu celého objektu a architektonicko-historický výskum.



Vlani zase mesto získalo 10.000 na vypracovanie projektovej dokumentácie na strechu, vežu a krov. Aktuálne je v posudzovaní žiadosť mesta o dotáciu vo výške 140.000 eur, ktorú by použilo na obnovu strechy, krovu a veže radnice. "Výsledok žiadosti očakávame okolo mája - júna," dodala Šubová.



Budova mestskej radnice je dominantou centra Novej Bane. Pôvodne štvorpodlažná gotická stavba pevnostného charakteru bola postavená po roku 1353. Ako sa uvádza na internetovej stránke mesta, v prvej polovici 18. storočia bola po požiari prestavaná. Odstránili jej tretie poschodie a doplnili ju hranolovou vežou. Aktuálne v budove sídli Pohronské múzeum, nachádza sa tam aj obradná sieň a radničná vináreň.