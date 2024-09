Novobanská Zvonička si pripomenie 150. výročie svojho vzniku

Nová Baňa 9. septembra (TASR) - Novobanská Zvonička si pripomína 150. výročie svojho vzniku. Vznik tejto kultúrno-historickej pamiatky, ktorá bola postavená v roku 1874, je spojený s pútnickým miestom Kohútovo nachádzajúcim sa v jej blízkosti.



"Kohútovo, ktoré bolo postavené v roku 1863 ako kaplnka Narodenia Panny Márie, je pútnické miesto. Zvony na kaplnke mali slúžiť svojím zvukom až do mesta. Keďže ich však cez údolia nebolo počuť, rozhodli sa Novobančania pre výstavbu Zvoničky, ktorá bola postavená oproti kalvárii," priblížila Oľga Lauková, predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Baňa.



Ako ďalej uviedla, najväčším nepriateľom pre zvony v Novej Bani bolo vypuknutie prvej svetovej vojny. Jedenásť novobanských zvonov bolo zrekvírovaných na vojnové účely Rakúsko-Uhorska. Po skončení vojny bola vyhlásená zbierka na nové zvony. "V roku 1923 boli zvony vyrobené a za veľkej účasti Novobančanov vytiahnuté do zvonice," podotkla.



V rámci rekonštrukcie pri príležitosti tohto výročia bolo vo Zvoničke podľa Laukovej vyrobené nové schodisko so zábradlím, zrekonštruovali elektrické rozvody, vonkajší náter a upravili vstupnú podlahu.



K výročiu bol vydaný bedeker História a súčasnosť Zvoničky, spracovaná výstava o histórii Zvoničky, ktorá je v jej interiéri na baneroch. V exteriéri Zvoničky je inštalovaná výstava žiakov Základnej umeleckej školy v Novej Bani s názvom Zvonička v mojich farbách.



Spomienka na výročie výstavby tejto kultúrno-historickej pamiatky sa uskutoční v piatok 13. septembra o 13.00 h na Zvoničke v Novej Bani.