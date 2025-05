Novobanský Tajch je opäť prístupný verejnosti

Nová Baňa 31. mája (TASR) - Novobanský Tajch bude po komplexnej rekonštrukcii opäť slúžiť verejnosti. Kúpanie vo vodnej nádrži, ktorá má po obnove aj niekoľko noviniek, si budú môcť Novobančania vychutnať už toto leto.



„Môžeme zhodnotiť, že sa nám podarilo Tajch v krátkom čase aj za dobrých priaznivých podmienok zrekonštruovať,“ uviedla pre TASR manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová. Vodnú nádrž podľa jej slov úspešne skolaudovali koncom apríla.



„Prevádzka vodnej nádrže bola daná do dvojročnej lehoty, ktorá je skúšobná - overovacia, kde budú vystavované záznamy a rôzne skúšky, ako je schopná byť po týchto dvoch rokoch odovzdaná prevádzka do trvalého užívania,“ poznamenala Šubová. Dodala, že aktuálne ešte mesto rokuje so zhotoviteľom ohľadne trhlín bezpečnostného priepadu, keďže je dielo v záručnej lehote.



Okrem opravy samotného vodného diela sa samospráva zamerala počas rekonštrukcie aj na vylepšenia, ktoré skvalitnia jeho užívanie. Ide o upravené vstupy do vodnej nádrže a betónové schody či drevené mólo, pod ktorým sa nachádza bezpečná hĺbka na skákanie do vody.



Neďaleko móla sa nachádza aj detská pláž, kde doplnia bójky označujúce bezpečnú hĺbku vody. V areáli Tajchu osadia aj zrenovované tabule. Šubová dodala, že vodná nádrž naďalej ostáva miestom aj pre rybárov, ktorí tu zrealizovali už aj prvé násady rýb.



Kúpanie vo vodnej nádrži, ktorá v najnižšej časti dosahuje hĺbku osem metrov, je na vlastné nebezpečenstvo. Mesto chce na základe informácií z regionálneho úradu verejného zdravotníctva informovať kúpajúcich o kvalite a stave vody. Znečistenia, ktoré v minulosti spôsobovali nevyhovujúcu kvalitu vody, by sa nemali opakovať, keďže mesto v tejto lokalite dobudovalo kanalizáciu.



Tajch je po obnove podľa Šubovej pod dohľadom tajchára, ktorý je zamestnancom mestských Technických služieb. „Neustále koriguje hladinu vodnej nádrže podľa manipulačného a prevádzkového poriadku. Technické služby ako správca zakúpili aj čln, ktorý im umožní zbierať z vodnej hladiny nechcené náplavy,“ dodala Šubová.



Rekonštrukcia vodnej nádrže bola zameraná predovšetkým na opravu výpustného a výustného systému, ktorý bol dlhodobo nefunkčný. Z toho dôvodu nebolo možné korigovať jeho hladinu. Pri rekonštrukcii tiež bolo vyťažených 9000 kubických metrov dnových sedimentov.