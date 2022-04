Novodubnickí skauti sa po troch rokoch opäť zapojili do Dňa narcisov

Nová Dubnica 28. apríla (TASR) – Po dvojročnej prestávke zavinenej pandémiou nového koronavírusu sa vo štvrtok novodubnickí skauti opäť zapojili do Dňa narcisov. TASR o tom informoval vodca 62. skautského zboru Strelka Nová Dubnica Jaroslav Koutenský, skautským meno Fredy.skonštatoval skautský vodca.Ako dodal, novodubnickí skauti sa do Dňa narcisov zapájajú pravidelne od roku 2006. Skauti majú v hesle slúžiť a pomáhať druhým, takže okrem vlastných aktivít robia aj takúto dobrovoľnícku činnosť.Pre Novodubničanku Veroniku je zbierka pri príležitosti Dňa narcisov jedinou, do ktorej sa zapája.povedala Veronika.