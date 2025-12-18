< sekcia Regióny
Novohradské múzeum je po rekonštrukcii opäť prístupné verejnosti
Autor TASR
Lučenec 18. decembra (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci je po desiatich mesiacoch opäť prístupná verejnosti. Kultúrna inštitúcia prešla rekonštrukciou za viac ako 800.000 eur, návštevníkov víta obnovenou stálou expozíciou i novou výstavou. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Novohradské múzeum a galéria bola pre verejnosť zatvorená od marca, keď sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce. V uplynulých mesiacoch prešla obnovou strecha budovy v historickom centre Lučenca, inštitúcii pribudol i nový exteriérový výťah. „Verím, že obyvatelia Lučenca a okolia ocenia, že ich múzeum a galéria je opäť prístupná, no vďaka novému výťahu aj prístupnejšia pre imobilných návštevníkov,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
V rámci projektu za vyše 800.000 eur bola realizovaná aj predpríprava na zobytnenie podkrovia budovy, ktoré by chcela inštitúcia v budúcnosti využiť na administratívne účely. Obnovou prešli aj staré okná na dvornej a uličnej fasáde.
„Najviac sa tešíme z novej strechy, vďaka ktorej je viac než 40.000 zbierkových predmetov, ktoré Novohradské múzeum a galéria spravuje, ochránených pred možným zatečením. Vďaka výťahu sa priestory múzea a galérie stávajú prístupnými aj pre ľudí s obmedzením pohybu. Taktiež nám výťah značne uľahčí aj presúvanie zbierkových predmetov počas inštalácií výstav,“ uviedla riaditeľka inštitúcie Michaela Škodová.
Novohradské múzeum a galéria si v tomto období pripomína aj 70. výročie svojho vzniku. Návštevníkom pri tejto príležitosti ponúka vynovenú stálu expozíciu Poklady spomienok NMG, ktorá verejnosť prevedie históriou Novohradu i samotného múzea. Inštitúcia po rekonštrukcii návštevníkov víta i novou výstavou s názvom Medzi nebom a sklom, ktorá prezentuje výber najvýznamnejších diel akademického sochára Drahomíra Prihela a aj špecifické šperky a unikátne sklenené objekty z tvorby výtvarníčky Martiny Minárikovej.
