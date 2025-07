Novohradské múzeum rozšírilo svoj fond o 216 zbierkových predmetov

Lučenec 5. júla (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci rozšírilo od začiatku roka svoj zbierkový fond o 216 predmetov. Inštitúcii sa vďaka projektom podarilo získať výrobky zo zaniknutých novohradských sklární a aj umelecké diela významných novohradských umelcov či súčasných autorov. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Múzeu sa v tomto roku podarilo do svojich zbierok získať 186 kusov historického skla, ktoré bolo vyrobené v dnes už zaniknutých novohradských sklárňach. „Významnou súčasťou bolo nadobudnutie zbierky ručne vyrobených sklenených košíkov a labutí, ktoré predstavujú dôležitý prameň dokumentácie sklárskej kultúry. Súčasťou projektu bolo aj zušľachtené nápojové sklo prevažne zo sklární Zlatno a zbierka fliaš a karáf zdobených brúsením zo sklárne Katarínska Huta,“ priblížilo NMG.



V rámci iného projektu inštitúcia do galerijných zbierok získala 16 umeleckých diel od štyroch autorov, a to Ladislava G. Molnára, Petra Kovácsa Garpa, Dušana Krnáča a Kataríny Fodorovej. Múzeum zakúpilo aj vybrané diela z ostatného ročníka súťažnej prehliadky súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu.



„Cieľom tretieho výtvarného akvizičného projektu bolo nadobudnutie veľkoformátového diela maliara Františka Gyurkovitsa s názvom Páranie peria. Obraz znázorňuje ľudovú tematiku, pri ktorej jej autor očividne čerpal námet a inšpiráciu zo slávneho obrazu maďarského maliara Mihályho Munkácsyho s podobným názvom,“ uviedlo NMG.



Od začiatku roka sa tak inštitúcii podarilo získať vyše 210 nových zbierkových projektov, celkové náklady na akvizície dosiahli viac ako 12.000 eur. NMG v uplynulom roku získalo aj grant na reštaurovanie historického portrétu Jozefa Szilassyho staršieho, ktorý patrí medzi významné historické osobnosti regiónu. Projekty finančne podporili Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.